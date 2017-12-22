В кепке и пальто от Louis Vuitton: Тина Кароль показала стильный образ

Вчера, 09:31

Свой наряд певица дополнила яркой сумочкой 

Тина Кароль. Фото: Facebook
Тина Кароль. Фото: Facebook

Певица Тина Кароль продемонстрировала стильный образ.

Для прогулки Кароль выбрала трикотажное пальто из мохера в спортивном стиле от Louis Vuitton (рукава украшены полосами, а передняя часть – широкими красными лентами в стиле курток для бега), черные брюки и свитер.

Свой повседневный наряд певица дополнила яркой сумочкой и кепкой. На фото Тина позирует в компании своего менеджера Павла Орлова и продюсера Виктории Лезиной.

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Фото: instagram.com/pavelorlov

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Напомним, недавно состоялась презентация фотокниги легендарного французского фотографа Sebran D’Argent о певице Тине Кароль под названием "Одним кадром". В книгу вошли уникальные кадры певицы, сделанные фотографом на пленку в Париже. Тина Кароль выбрала роскошный наряд от итальянского бренда Emilio Pucci.

На седьмом благотворительном концерте в Киеве Тина Кароль сменила пять эффектных нарядов, над которыми работала стилист Светлана Марсон.  
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Источник:

"Сегодня"

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