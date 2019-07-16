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В Киеве нашли тело парня, который пропал на Atlas Weekend

20-летний парень исчез на Atlas Weekend

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:38
Вадима Онищенко нашли мертвым
Вадима Онищенко нашли мертвым
Фото: Facebook-страница Назара Приходько

11 июля стало известно об исчезновении 20-летнего Вадима Онищенко. Парень пропал во время музыкального фестиваля Atlas Weekend, куда отправился со своими друзьями. Вадим не выходил на связь, а его телефон находился вне зоны доступа. Примечательно, что в день исчезновения Вадима Онищенко под сценой Atlas Weekend случилась массовая драка.

После того, как Онищенко долгое время не выходил на связь, родные принялись самостоятельно искать его на фестивале, однако поиски не дали результатов.

Правоохранительные органы разыскивали молодого человека в течение нескольких дней. 15 июля Вадима Онищенко нашли повешенным в центре Киева. Активист и брат Анастасии Приходько, Назар Приходько, сообщил, что тело 20-летнего Вадима Онищенко нашли в подъезде многоквартирного дома по улице Институтской, 18-а. Очевидцы утверждают, что тело провисело на лестничной клетке не один день, пока его обнаружили.

"Сегодня утром его нашли в подъезде дома по улице Институтской, 18-а повешенным... Говорят, тело провисело на лестничной клетке не один день, пока его заметили...", – утверждает Приходько.

В свою очередь, организаторы Atlas Weekend утверждают, что фестиваль не имеет отношения к случившемуся. Они также обращают внимание, что никаких доказательств присутствия Вадима Онищенко на Atlas Weekend не обнаружено.

"Фестиваль Atlas Weekend не имеет никакого отношения к ситуации, которая произошла с Вадимом Онищенко. Мы приносим свои соболезнования родителям и родственникам парня, однако происшествие произошло не на территории фестиваля или ВДНХ. Более того, никаких доказательств: комментариев друзей, видеонаблюдений, GPS фиксирований, которые бы доказывали факт пребывания парня на фестивале – нет", – пишут организаторы.

Напомним, в США нашли тело известного актера и его собаки.

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