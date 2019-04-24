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В Киеве состоится концерт группы "Океан Ельзи": дата и место

Цена билетов на концерт "Океану Ельзи" стартует от 250 грн

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:45
Группа "Океан Ельзи" даст концерт на День Киева
Группа "Океан Ельзи" даст концерт на День Киева
Фото: Facebook-страница группы Океан Ельзи

23 апреля Святослав Вакарчук в Facebook опубликовал видеообращение к поклонникам, в котором поинтересовался, не хотят ли они отметить День Киева 2019 на концерте группы "Океан Ельзи", фронтменом которой является Вакарчук.

Пост музыканта набрал более 30 тысяч лайков и множество позитивных комментариев. А сегодня, 24 апреля, на официальной странице группы "Океан Ельзи" появилось сообщение о том, что концерт на День Киева состоится.

Так, "Океан Ельзи" выступит в Киеве, на ВДНХ, 26 мая. Приятной неожиданностью для поклонников творчества рок-коллектива стала цена билетов на концерт, которая стартует от 250 грн – за места в фан-зонах, и 950 грн – в суперфан-зонах. Начнется концерт "Океану Ельзи" в 19:00.

Концерт группы "Океан Ельзи" состоится в Киеве на День города
Концерт группы "Океан Ельзи" состоится в Киеве на День города
Фото: Facebook-страница группы Океан Ельзи

"Океан не мовчить" – большой концерт "Океану Ельзи" на ВДНХ. 26 мая в Киеве ко Дню города на территории Национального комплекса "Експоцентр України" состоится большой концерт ОЕ со сценой 360° и любимыми песнями", – говорится в сообщении.

Напомним, Святослав Вакарчук рассказал, за кого голосовал на выборах.

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