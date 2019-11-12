В Киеве состоялась презентации книги Анны Богинской: звездные гости

Писательница презентовала роман "Код: Вознаграждение"

Анна Богинская презентовала новую книгу Фото: пресс-служба

10 ноября в одном из киевских ресторанов известная писательница, автор бестселлеров "Жить Жизнь" и "Грех Прощения" Анна Богинская представила гостям свой новый роман "Код: Вознаграждение", завершающий трилогию.

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Поздравить Анну с этим событием пришли почитатели ее творчества, среди которых оказалось немало известных людей из сферы кино, литературы, театра и шоу-бизнеса.

Гостями вечера стали: Надежда Матвеева, Снежана Егорова, Татьяна Литвинова, Тарас Тополя, Alyosha, Влад Сытник, Влад Дарвин, Кристина Марти, Лаура Марти, Петер Залмаев, Ксения Бугримова, Анна Добрыднева, Павел Костицын, Дмитрий Ступка и Полина Логунова, Марыся Горобец, Габриэлла Массанга, Юлия Барабанова и другие.

Презентация книги Анны Богинской Фото: пресс-служба Презентация книги Анны Богинской Фото: пресс-служба Презентация книги Анны Богинской Фото: пресс-служба Презентация книги Анны Богинской Фото: пресс-служба Презентация книги Анны Богинской Фото: пресс-служба Презентация книги Анны Богинской Фото: пресс-служба Презентация книги Анны Богинской Фото: пресс-служба Презентация книги Анны Богинской Фото: пресс-служба Презентация книги Анны Богинской Фото: пресс-служба Презентация книги Анны Богинской Фото: пресс-служба Презентация книги Анны Богинской Фото: пресс-служба Презентация книги Анны Богинской Фото: пресс-служба Презентация книги Анны Богинской Фото: пресс-служба Презентация книги Анны Богинской Фото: пресс-служба Презентация книги Анны Богинской Фото: пресс-служба 1/15

Вечер прошел в уютной, почти домашней обстановке. Гости оживленно общались и позировали перед фотокамерами. Приветственное слово Анны Богинской заняло буквально несколько минут, после чего гостям показали оригинальное шоу – световую анимацию. Завершился вечер разрезанием огромного торта в виде книги и фейерверком.

Анна Богинская – писатель-аналитик, радиоведущая, бизнес-аналитик. Автор нашумевших бестселлеров "Жить жизнь" и "Грех прощения" – романов, посвященных свободе от манипуляции. На сегодняшний день произведения автора читают в 52 странах мира, они изданы общим тиражом более 100 000 экземпляров. Книги Анны Богинской презентованы в США и переведены на английский язык.

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