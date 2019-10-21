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В Киеве состоялся международный фестиваль Ballet Open Space: звездные гости

Среди гостей можно было встретить Олю Полякову, Валерия Жидкова, Катерину Осадчую, Юрия Горбунова и других

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:49

На гала-концерте международного фестиваля Ballet Open Space, инициаторами которого стали премьеры балета Александр Стоянов и Екатерина Кухар появились многие знаменитости, среди которых Оля Полякова, Иракли Макацария, Валерий Жидков и другие.

В последний день фестиваля состоялся праздничный гала-концерт при участии мировых звезд балета, которые представляют школы самых разных театров мира: La Scala, Opera Garnier, Boston Ballet, New York City Ballet, San Francisco Ballet, Staatsballet Berlin, Vienna State Ballet.

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Также за 4 дня фестиваля зрители имели возможность увидеть: премьеру балета Touch of illusion, жемчужину украинского балета "Лісова пісня" и неоклассическую постановку Children of the Night.

Международный фестиваль Ballet Open Space
Фото: пресс-служба
Международный фестиваль Ballet Open Space
Фото: пресс-служба
Международный фестиваль Ballet Open Space
Фото: пресс-служба
Международный фестиваль Ballet Open Space
Фото: пресс-служба
Международный фестиваль Ballet Open Space
Фото: пресс-служба
Международный фестиваль Ballet Open Space
Фото: пресс-служба
Международный фестиваль Ballet Open Space
Фото: пресс-служба
Международный фестиваль Ballet Open Space
Фото: пресс-служба
Международный фестиваль Ballet Open Space
Фото: пресс-служба
Международный фестиваль Ballet Open Space
Фото: пресс-служба
Международный фестиваль Ballet Open Space
Фото: пресс-служба
Международный фестиваль Ballet Open Space
Фото: пресс-служба
Международный фестиваль Ballet Open Space
Фото: пресс-служба
Международный фестиваль Ballet Open Space
Фото: пресс-служба
Международный фестиваль Ballet Open Space
Фото: пресс-служба
Международный фестиваль Ballet Open Space
Фото: пресс-служба
Международный фестиваль Ballet Open Space
Фото: пресс-служба
Международный фестиваль Ballet Open Space
Фото: пресс-служба
Международный фестиваль Ballet Open Space
Фото: пресс-служба
Международный фестиваль Ballet Open Space
Фото: пресс-служба
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Среди гостей в последние дни фестиваля можно было встретить: Иракли Макацария, Олю Полякову, Валерия Жидкова, Ирину Костюк и Сергея Созановского, Катерину Осадчую и Юрия Горбунова, Таяну, Ирину Данилевскую, Лику Спиваковскую, Николая Тищенко, Анастасию Сличную, Лесю Никитюк, Игоря Ласточкина, Стеллу Захарову, Геннадия Зубко, Евгения Кота, Анатолия Анатолича с женой Юлой, Андрея Халпахчи, Максима Леонова, Ирину Горовую, Елену Курту, Валерию Гузему и многих других.

Напомним, в рамках рубрики "Сегодня со звездой" Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали, как проходит их день.

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