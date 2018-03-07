В красных сапогах и водолазке: королева Испании Летиция восхитила ярким образом

Сегодня, 15:06

Летиция появилась на публике в юбке-миди от Carolina Herrera

Королева Испании Летиция. Фото: AFP
Королева Испании Летиция. Фото: AFP

Королева Испании Летиция продемонстрировала яркий и стильный образ.

Королева Летиция и король Филипп VI приняли у себя во дворце испанскую спортивную команду, которая принимала участие в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Летиция появилась на публике в юбке-миди от Carolina Herrera и белой водолазке от Hugo Boss. Свой наряд королева дополнила красными сапогами от Magrit.

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Фото: Getty

Ранее королева Летиция и король Филипп VI посетили открытие ярмарки современного искусства ARCO 2018 в Мадриде.Летиция надела красную блузку из коллекции Stella McCartney и юбку-миди от Maison Margiela. Свой безупречный образ королева дополнила замшевыми сапогами на каблуках от Magrit и модным клатчем от Michael Kors.

Напомним, королева Летиция и король Филипп посетили церемонию вручения спортивных наград во дворце Эль-Пардо в Мадриде. Для выхода в свет 45-летняя Летиция выбрала платье-кейп (от англ. cape – "накидка") оливкового цвета от Juanjo Oliva.
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