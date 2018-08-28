В латексе и топе: Кайли Дженнер похвасталась аппетитными формами

Звезда прорекламировала новую линейку собственной косметики

Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Светская львица Кайли Дженнер, которая попала на обложку Forbes, довольно откровенно рекламирует собственную косметику. Звезда решила запустить коллаборацию с ее лучшей подругой Джордин Вудс.

Новая линейка косметики будет называться Jordyn Woods x Kylie Cosmetics, и о ее запуске подруги анонсировали в соцсетях еще в июле. Теперь же Кайли поделилась, что новая коллекция появится в продаже уже в следующем месяце, ну а съемки рекламной кампании уже прошли.

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Новые фото из кампейна, 21-летняя "бизнес-вумен" опубликовала в соцсети. Для рекламного образа Кайли выбрала латексные розовые брюки и короткий белый топ. Ее белокурые волосы и яркий и эффектный макияж дополняли "look".

Стоит добавить, что наряды из латекса часто любит надевать ее сестра Ким Кардашян и американская певица Ники Минаж.

Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/ Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/ Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/ Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/ 1/4

Напомним, 10 августа, Кайли Дженнер отпраздновала свой 21-й день рождения и на своей странице в Instagram опубликовала несколько фото, где впервые показала лицо свой дочери Сторми.