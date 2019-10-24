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"В личной жизни превращаются в ребенка": Надежда Мейхер рассказала о мужчинах-бизнесменах

Артистка также призналась, что не была готова к появлению троих детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:04
Надежда Мейхер
Надежда Мейхер
Фото: instagram.com/nadyameiher

В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", артистка Надежда Мейхер, которая поделилась архивным видео группы "ВИА Гра", рассказала о материнстве, а также о том, каких мужчин она встречала на своем пути.

Узнайте, почему Надежда Мейхер долго не могла найти настоящую любовь:

"Сколько я видела мужчин, которые в бизнесе – гиганты мысли, а в личной жизни превращаются в ребенка, который начинает зависеть от тебя и пытается сделать тебя зависимой", – рассказала Надежда Мейхер.

Изменить все смог только один человек – бизнесмен Михаил Уржумцев.

"Когда я встретила, так сказать, свою судьбу – Мишу, у нас был очень непростой период. Вроде мой человек, но как же найти себя в этих отношениях? Со временем, конечно, я научилась этому чувству, что у меня есть семья", – призналась артистка.

Надежда Мейхер
Надежда Мейхер
Фото: instagram.com/nadyameiher

В 2012 году у пары родилась дочь Аня. Только ее рождение заставило Надежду перевернуть страницу под названием "ВИА Гра". А через 3 года у супругов родилась вторая дочь – Мария.

"Я не ожидала, что стану матерью троих детей. Я невероятно счастлива, но к этому я не готовилась. Не ожидала, что могу быть такой мамой, которая переживает иногда даже не туда, куда нужно. Мамой, которая так заботится", – прокомментировала Надежда.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее мы также писали, что Надежда Мейхер покорила сеть естественной красотой.

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