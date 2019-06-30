В Лос-Анджелесе стреляли в популярного рэпера
В Slim 400 выпустили 10 пуль прямо посреди улицы
В США снова стреляли в известного рэпера. На этот раз пострадавшим оказался Slim 400. Артист получил около 10 огнестрельных ранений вечером в минувшую пятницу, и был доставлен в больницу. Об этом сообщает издание Los Angeles Times.
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По данным источников, стрельба в городе Комптон округа Лос-Анджелес случилась в пятницу, 28 июня, в 20:30 по местному времени. В результате происшествия Slim 400 госпитализирован. Музыкант и продюсер, известный работой со звукозаписывающей компанией YG, находится в критическом состоянии.
СМИ пишут, что на месте стрельбы был обнаружен черный автомобиль, на котором предположительно передвигались преступники. В настоящее время полиция пытается установить личности стрелявших в Slim 400.
Напомним, что ранее в Голливуде обстреляли студию рэпера Ашера.
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