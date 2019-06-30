В Милане появился мурал с целующимися Кейт Миддлтон и Меган Маркл: фото

Уличный художник Tv Boy изобразил "Королевский поцелуй" по случаю ЛГБТ-парада

В Милане появился мурал с целующимися Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Images

О непростых отношениях Кейт Миддлтон и Меган Маркл мы писали неоднократно. В сети ходило множество слухов о ссорах между герцогинями, и даже о том, что Кейт дала пощечину Меган. "Померить" жен британских принцев решил мастер стрит-арта под псевдонимом Tv Boy, который создал мурал с целующимися Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

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Так, в рамках прайд-месяца и ЛГБТ-парада, прошедшего на днях в Милане, известный в сети художник Tv Boy изобразил на стене герцогиню Сассекскую и герцогиню Кембриджскую с свадебных платьях, которые целуют друг друга. В руках невесты держат свадебный букет. Известно, что иллюстрация получила название "Королевский поцелуй".

В Милане появился мурал с целующимися Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: AFP

В своем Instagram автор мурала объяснил, что хотел сказать этим артом. "Сегодня я решил побывать в Милане, чтобы с помощью этой фрески оказать поддержку в распространении послания о включении против всех форм дискриминации и предрассудков. Каждый человек должен иметь возможность право жениться на любимом человеке", – высказался художник.

К слову, ранее мы писали о том, что капризная Меган Маркл сменила форму обручального кольца.

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