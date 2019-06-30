Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Милане появился мурал с целующимися Кейт Миддлтон и Меган Маркл: фото

Уличный художник Tv Boy изобразил "Королевский поцелуй" по случаю ЛГБТ-парада

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:14
В Милане появился мурал с целующимися Кейт Миддлтон и Меган Маркл
В Милане появился мурал с целующимися Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Фото: Getty Images

О непростых отношениях Кейт Миддлтон и Меган Маркл мы писали неоднократно. В сети ходило множество слухов о ссорах между герцогинями, и даже о том, что Кейт дала пощечину Меган. "Померить" жен британских принцев решил мастер стрит-арта под псевдонимом Tv Boy, который создал мурал с целующимися Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Смотрите также: Меган Маркл провоцирует королеву на конфликт

Так, в рамках прайд-месяца и ЛГБТ-парада, прошедшего на днях в Милане, известный в сети художник Tv Boy изобразил на стене герцогиню Сассекскую и герцогиню Кембриджскую с свадебных платьях, которые целуют друг друга. В руках невесты держат свадебный букет. Известно, что иллюстрация получила название "Королевский поцелуй".

В Милане появился мурал с целующимися Кейт Миддлтон и Меган Маркл
В Милане появился мурал с целующимися Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Фото: AFP

В своем Instagram автор мурала объяснил, что хотел сказать этим артом. "Сегодня я решил побывать в Милане, чтобы с помощью этой фрески оказать поддержку в распространении послания о включении против всех форм дискриминации и предрассудков. Каждый человек должен иметь возможность право жениться на любимом человеке", – высказался художник.

К слову, ранее мы писали о том, что капризная Меган Маркл сменила форму обручального кольца.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Кейт Миддлтон и принц Уильям стали самыми влиятельными людьми Великобритании Британцы разгневаны растратами принца Гарри и Меган Маркл: причина В Киеве появился мурал с котом и попугаем в короне
поцелуй Кейт Миддлтон лгбт герцогиня кембриджская арт-объект мурал Меган Маркл герцогиня Сассекская
Реклама

Новости партнеров

Без химии: 10 народных средств от комаров
Без химии: 10 народных средств от комаров
Настя Каменских прокомментировала новость о своей беременности
Настя Каменских прокомментировала новость о своей беременности
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
Мода 90-х возвращается: 12 трендов из прошлого
Мода 90-х возвращается: 12 трендов из прошлого

Популярные статьи

Сегодня, 14:34Events

Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс

Сегодня, 14:31Психология

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля для всех знаков зодиака

Сегодня, 11:13Fun

День молодежи 2019: поздравления, открытки, стихи и смс

Сегодня, 09:41Events

Поздравления с Днем молодежи в картинках и смс

Сегодня, 09:15Events

День молодежи 2019 в Украине: история и значение праздника

Сегодня, 08:58Food

Заготовки из черной смородины: как приготовить варенье, джем и желе

Сегодня, 05:25Fun

30 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 13:52Шоу-бизнес

Лобода тайно выступила в Киеве на День Конституции

Вчера, 09:55Техно

Вечное "проклятие": исправить главную проблему смартфонов невозможно

Вчера, 08:00Food

Как приготовить абрикосовый джем: ТОП-5 рецептов

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 29 июня: все знаки зодиака

28 июняШоу-бизнес

Две выпускницы: Ольга Сумская удивила сеть фотографией с младшей дочкой

28 июняШоу-бизнес

ТОП-10 настоящих имен украинских знаменитостей

28 июняШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри снова разозлили британцев

28 июняТехно

Конец выхлопам: BMW переходит на массовый выпуск электромобилей

27 июняEvents

Выходные на День Конституции Украины 2019: как и сколько отдыхаем

Новости партнеров

Назван самый вредный суп, который так любят россияне
Назван самый вредный суп, который так любят россияне
4 вещи, которые случаются с телом при ежедневном потреблении кофе
4 вещи, которые случаются с телом при ежедневном потреблении кофе
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей
Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь