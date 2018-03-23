В мини и туфлях за 900 долларов: 64-летняя Бриджит Макрон восхитила стильным образом

Бриджит Макрон продемонстрировала эффектный образ

Бриджит Макрон. Фото: AFP

Первая леди Франции Бриджит Макрон продемонстрировала стильный образ.

На днях президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит вместе с герцогом Люксембурга Анри и его супругой – Марией Терезой, посетили Институт Франции (основное официальное научное учреждение Франции, объединяющее пять национальных академий).

Для выхода в свет Бриджит Макрон выбрала черный костюм от своего любимого бренда Louis Vuitton, состоящий из укороченного жакета и короткой юбки. На плечи 64-летняя Бриджит накинула пальто.

Свой изысканный образ Бриджит Макрон дополнила туфлями с металлическим носком от Louis Vuitton, стоимостью 935 долларов, и синим шарфом.

Эммануэль и Бриджит Макрон Фото: AFP

Эммануэль и Бриджит Макрон, герцогиня Мария Тереза и герцог Анри Фото: AFP

Также мы сообщали, что для недавнего вечернего приема первая леди Франции выбрала белое платье в пол от Louis Vuitton. Элегантный наряд, в котором Бриджит Макрон удалось затмить герцогиню Люксембурга, был украшен крупными серебристыми пайетками.

Напомним, Бриджит Макрон встречала важных гостей в синем мини-платье с широким кожаным поясом.