В Москве госпитализирован известный актер – СМИ

Валентин Гафт попал в больницу с инсультом

Валентин Гафт Фото: YouTube

Российский актер Валентин Гафт был госпитализирован в одну из московских больниц с инсультом. Сейчас артист находится в отделении неврологии. Отметим, что до этого в больницу попал его коллега - Александр Панкратов-Черный.

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Как сообщает ряд российских СМИ, Валентин Гафт попал в реанимацию около недели назад. На данный момент состояние 83-летнего артиста стабилизировалось, но домой врачи его не спешат отпускать.

Отмечается, что артист был госпитализирован в одну из московских больниц около недели назад. Его положили в реанимацию, однако сейчас состояние Гафта стабилизировалось, он находится в отделении неврологии. В декабре 2017 года Гафта также был госпитализирован в Москве и перенес сложную операцию.

83-летний народный артист России Валентин Гафт наиболее известен зрителям благодаря роли дворецкого в картине "Здравствуйте, я ваша тетя", Сидорина в фильме "Гараж", Сатанеева в "Чародеях" и Воланда в "Мастере и Маргарите".

Напомним, накануне, 5 июня, появилась информация о смерти известного продюсера Бари Алибасова. Как известно, Бари Алибасов отравился средством для промывания труб. Продюсер увидел на столе стакан с прозрачной жидкостью и, полагая, что внутри вода, выпил ее. Оказалось, что в стакане было химическое средство. В СМИ появилась информация о его смерти, позже ее опровергли представители продюсера.

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