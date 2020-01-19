В Москве госпитализирована аткриса Нина Русланова – СМИ
Дочь актрисы опровергла ложную информацию, появившуюся в сети
Сегодня с СМИ появилась информация о том, что в Москве госпитализирована актриса Нина Русланова. По сообщениям телеграм-канала Mash, у нее проблемы с сердцем, пароксизм предсердий. Она находится под наблюдением врачей.
Однако российское издание Starhit опровергло эту информацию со ссылкой на дочь актрисы. Для родственницы звезды новость о госпитализации стала сюрпризом.
"Я не знаю, откуда это взялось. Нина Ивановна тоже не знает, откуда появилась данная информация. Я опровергаю это", — сообщила наследница артистки.
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