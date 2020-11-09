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В Москве хоронят Михаила Жванецкого

Сегодня, 13:46

Сатирика похоронят на Новодевичьем кладбище.

Сегодня в Москве проходят похороны сатирика Михаил Жванецкого. Как и говорили представители артиста, из-за коронавируса церемонии прощания не будет.

Похороны начнутся в 14:00, сообщает StarHit. Проститься с Михаилом Жванецким смогут только самые близкие. Известного одессита похоронят на Новодевичьем кладбище.

Михаил Жванецкий
Михаил Жванецкий
Фото: Instagram

Михаил Жванецкий умер 6 ноября. Точную причину смерти представители сатирика не назвали. По словам друзей Жванецкого, он болел и из-за плохого самочувствия принял решение уйти со сцены.

Ранее мы рассказывали, каким запомним Михаила Жванецкого.

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