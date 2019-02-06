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В Москве прощаются с Децлом: как проходит церемония

Похороны исполнителя пройдут сегодня на Пятницком кладбище в Москве

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:47
Децл Фото: facebook.com/alexandertolmatskiy
Децл
Фото: facebook.com/alexandertolmatskiy

Сегодня, 6 февраля, в Центральной клинической больницы в Москве проходит прощание с российским рэпером Децлом, который скончался в возрасте 35 лет 3 февраля. Вчера стали известны результаты предварительной экспертизы, которая установила, что в крови Кирилла Толмацкого не было следов запрещенных веществ.

Похороны Децла пройдут сегодня на Пятницком кладбище в Москве. На прощание с артистом пришло много родных и близких артиста. Все они уложили цветы к его гробу, который, как сообщает Телеграм-канал Life Shot, открыт. Одним из первых в зале появился отец Децла Александр Толмацкий.

Напомним, что отец и сын много лет были в ссоре, но смерть Кирилла все равно стала большим ударом для продюсера.

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Напомним, стало известно, что пока не будет проведен полный анализ, причину смерти Децла выяснить невозможно. Предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией. Но при этом экспертиза показала, что выраженных болезненных изменений нет. Врачи утверждают, что это точно не инфаркт миокарда или кровоизлияние в мозг. Не исключено влияние на сердечную деятельность посторонних веществ.

Ранее мы сообщали, как жена и мать отреагировали на смерть Децла. 

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Источник: Сегодня
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