В Москве простились с Юлией Началовой
Певицу Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище
16 марта умерла Юлия Началова. Певица скончалась от острой сердечной недостаточности в возрасте 38 лет. Ранее сообщалось, что Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище, однако позже появилась информация о том, что чиновники отказалась предоставить бесплатное место певице.
Тем не менее 21 марта похороны Юлии Началовой состоялись. Церемония прощания продолжалась с 12:00 до 14:00 по московскому времени. После этого Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище. На церемонии появились многие звезды российской эстрады, в том числе Филипп Киркоров.
"Что сказать... Когда родители хоронят детей, что более страшное может быть?", – сказал артист.
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Все, кто пришел на церемонию, прощались с певицей хлопая и выкрикивая: "Браво". В сети появилось видео с похорон Юлии Началовой.
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Отметим, у Юлии осталась 12-летняя дочь Вера, которая до сих пор не может прийти в себя после смерти матери. Родственники девочки и ее отец Евгений Алдонин сейчас думают над тем, с кем лучше остаться Вере.
Ранее мы делились редким видео первого выступления Юлии Началовой.
Напомним, гитарист Осборна Берни Торме скончался в Лондоне.
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