Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Москве простились с Юлией Началовой

Певицу Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:02
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище
Фото: instagram.com/delmakova

16 марта умерла Юлия Началова. Певица скончалась от острой сердечной недостаточности в возрасте 38 лет. Ранее сообщалось, что Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище, однако позже появилась информация о том, что чиновники отказалась предоставить бесплатное место певице.

Тем не менее 21 марта похороны Юлии Началовой состоялись. Церемония прощания продолжалась с 12:00 до 14:00 по московскому времени. После этого Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище. На церемонии появились многие звезды российской эстрады, в том числе Филипп Киркоров. 

"Что сказать... Когда родители хоронят детей, что более страшное может быть?", – сказал артист.

INSTAGRAM (@krsk_news24) on

Все, кто пришел на церемонию, прощались с певицей хлопая и выкрикивая: "Браво". В сети появилось видео с похорон Юлии Началовой.

INSTAGRAM (@lukmedia.ru) on

Отметим, у Юлии осталась 12-летняя дочь Вера, которая до сих пор не может прийти в себя после смерти матери. Родственники девочки и ее отец Евгений Алдонин сейчас думают над тем, с кем лучше остаться Вере.

Ранее мы делились редким видео первого выступления Юлии Началовой.

Напомним, гитарист Осборна Берни Торме скончался в Лондоне.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Умер актер из легендарного фильма "Девчата" "Последствия анорексии": отец умершей Юлии Началовой раскрыл детали болезни "Поверить нет никаких сил": реакция коллег на смерть Юлии Началовой в соцсети Звезда 90-х: за что мы будем помнить Юлию Началову
смерть похороны Филипп Киркоров юлия началова
Реклама

Новости партнеров

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались
Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались
"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти
"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения
Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать
Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать

Популярные статьи

Сегодня, 11:05Wellness

Как за три дня похудеть на 5 кг

Сегодня, 10:02Wellness

Сильная магнитная буря накроет землю в ближайшие дни (обновлено)

Сегодня, 06:35Техно

Как установить Android 10 уже сейчас: инструкция

Сегодня, 06:02Fun

Российская фигуристка попала в скандал из-за раздевания на льду

Сегодня, 05:03Fun

21 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 18:30Food

Как приготовить рис для суши и роллов

Вчера, 14:10Стиль

Пикантный образ: стильная Тина Кароль оголила ноги в Нью-Йорке

Вчера, 12:49Fun

Весеннее равноденствие в 2019 году: дата и приметы

Вчера, 11:39Шоу-бизнес

60-летняя Мадонна кардинально сменила имидж

Вчера, 11:16Wellness

Как отбелить зубы в домашних условиях: восемь народных рецептов

Вчера, 11:15Fun

Украинка по ошибке отдала 700 долларов за обычную кошку: видео

Вчера, 09:02Fun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

19 мартаШоу-бизнес

Елизавета II наложила вето на просьбу Меган Маркл

19 мартаFun

Мальчик раздал соседям сбережения родителей

19 мартаFun

Показали девушку, которая 14 лет питалась одними гамбургерами

19 мартаFun

Аномальную обезьяну-переростка сняли на фото

Новости партнеров

Лариса Голубкина:
Лариса Голубкина: "Миронов был патологически влюблен в Фатееву"
Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз
Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз
Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей
Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей
Юлия Началова стала 5 умершим участником «Последнего героя»
Юлия Началова стала 5 умершим участником «Последнего героя»
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин
Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин
В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)
В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)
"Натерла ногу". Врач Началовой: ее смерть - роковая случайность