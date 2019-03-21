В Москве простились с Юлией Началовой

Певицу Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище Фото: instagram.com/delmakova

16 марта умерла Юлия Началова. Певица скончалась от острой сердечной недостаточности в возрасте 38 лет. Ранее сообщалось, что Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище, однако позже появилась информация о том, что чиновники отказалась предоставить бесплатное место певице.

Тем не менее 21 марта похороны Юлии Началовой состоялись. Церемония прощания продолжалась с 12:00 до 14:00 по московскому времени. После этого Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище. На церемонии появились многие звезды российской эстрады, в том числе Филипп Киркоров.

"Что сказать... Когда родители хоронят детей, что более страшное может быть?", – сказал артист.

INSTAGRAM (@krsk_news24) on Mar 21, 2019 at 4:37am PDT

Все, кто пришел на церемонию, прощались с певицей хлопая и выкрикивая: "Браво". В сети появилось видео с похорон Юлии Началовой.

INSTAGRAM (@lukmedia.ru) on Mar 21, 2019 at 4:35am PDT

Отметим, у Юлии осталась 12-летняя дочь Вера, которая до сих пор не может прийти в себя после смерти матери. Родственники девочки и ее отец Евгений Алдонин сейчас думают над тем, с кем лучше остаться Вере.

Ранее мы делились редким видео первого выступления Юлии Началовой.

Напомним, гитарист Осборна Берни Торме скончался в Лондоне.

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