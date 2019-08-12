Известная диджей и модель Playboy умерла в Москве
Врачам не удалось спасти 29-летнюю девушку
В Москве скоропостижно скончалась известная диджей и модель Жанна Рассказова. Девушке было 29 лет. К слову, совсем недавно известную модель-трансгендера нашли мертвой в ее доме в Мексике.
В этом видео смотрите о трагической гибели модели Иванны Смит:
Как сообщает РЕН ТВ, в воскресенье вечером Жанне стало плохо и она потеряла сознание. Модели вызвали скорую помощь, но спасти девушку не удалось. По предварительной информации российских СМИ, причиной смерти стала передозировка наркотиками. Однако, ее коллега DJ Compass-Vrubel (Алексей Чернорот) утверждает, что девушка не употребляла никаких веществ, была очень талантливой и жизнерадостной.
"Обычная красивая женщина, уверенная в себе, очень талантливая. Она долго занималась диджейством, потом был перерыв. Мы познакомились, чтобы я как раз помог ей немного восстановить знания. У нас с ней было несколько уроков, у нее был набор аппаратуры, я приезжал к ней домой, мы подбирали песни, помогал ей. Познакомились месяца два назад", — рассказал диджей.
Жанна Рассказова родилась в Киеве. Она часто выступала как диджей в ночных клубах и выпустила несколько альбомов с музыкальными композициями. Ко всему, Жанна регулярно снималась для глянцевых мужских журналов, включая Playboy и FHM.
Напомним, ранее сообщалось, что бразильская модель Каролин Биттенкурт утонула, пытаясь спасти своих собак.
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