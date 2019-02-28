В НОТУ объяснили, как ANNA MARIA попали на Нацотбор

Александра Кольцова рассказала, что повлияло на выбор участниц

ANNA MARIA Фото: Сегодня

Во время пресс-конференции, которая состоялась 28 февраля, член правления НОТУ Александра Кольцова рассказала, чем руководствовалась при выборе ANNA MARIA для их участия в Национальном отборе.

"Что касается ANNA MARIA. Как мы их утвердили: неплохая песня, будут хорошо выглядеть на сцене, потому что это двойняшки, когда придут на полуфинал, они дадут какое-то другое сообщение. У них своя история. История людей, которые очень долго шли к успеху. Для шоу нужна история, хорошая песня, яркие люди. То, что потом взорвалось – это было сюрпризом для всех", – объяснила Александра.

ANNA MARIA Фото: instagram.com/annamariaduet

Кроме этого, на пресс-конференции, Сегодня.Lifestyle задал важный вопрос членам правления НОТУ: будет ли Украина принимать участие в "Евровидении 2020" в случае победы Сергея Лазарева.

Ранее мы писали, член правления НОТУ Александра Кольцова призналась, что штраф для представителя Украины в 2 млн грн в этом году появился впервые.

Напомним, НОТУ отказалась от участия в "Евровидении 2019" в связи с неподписанием договора победителем Нацотбора 2019 певицей MARUV.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram