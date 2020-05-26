LOBODA поделилась редкими кадрами второй беременности в новом клипе "Мой": видео

Певица презентовала клип на песню "Мой"

Известная певица LOBODA, которая недавно получила три престижные премии в России, презентовала клип на новую песню "Мой". Пятиминутное музыкальное видео состоит из редких кадров из домашнего архива Светланы, которые были сделаны во время путешествий, гастролей и бэкстейджев с концертов певицы.

Также в клип попали трогательные фрагменты, сделанные во время второй беременности звезды: на одних кадрах старшая дочь Светланы, 9-летняя Ева, идет с мамой на УЗИ, а на других – у LOBODA схватки в больничной палате. По сюжету ролика, главный герой с грустью смотрит эти видео на большом экране.

"Мы создали для вас легкое и очень эмоциональная видео. Надеемся, что ностальгия по тому времени, когда мы могли собираться вместе, не продлится долго, и уже очень скоро мы увидимся на новых концертах. А пока — наслаждайтесь семьей! Наши дети и любимый человек рядом — это все, что нам необходимо", – написала LOBODA на своей странице в Instagram.

Напомним, что недавно продюсер Светланы Лободы назвала гонорары, которые певица получает на корпоративах и свадьбах.

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