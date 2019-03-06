В новом выпуске шоу "Дивовижні люди" зрители увидят "украинскую Клеопатру"

Девушка смело преодолевает свои страхи и обладает отличной памятью

Наталья Медведева Фото: пресс-служба канала "Украина"

В субботу, 9 марта, в 21:00 в эфире канала "Украина" выйдет третий выпуск супер-шоу "Дивовижні люди", участники которого удивляют своими умственными способностями. Одной из героинь нового выпуска станет девушка с феноменальной памятью. Ее испытание будет по-настоящему ярким и зрелищным, ведь девушке придется иметь дело с 12 змеями.

Львовянку Наталью Медведеву часто называют "украинской Клеопатрой", поскольку девушка обладает такими же удивительными способностями памяти. К примеру, она выучила наизусть 3000 медицинских терминов, причем, на латыни. Наталья открыла собственную альтернативную школу для детей по развитию образного мышления, которую посещает и ее сын. Он, к слову, также примет участие в проекте "Дивовижні люди".

Но, оказывается, помимо множества увлечений в жизни, больше всего Наталью увлекает… борьба с собственными страхами.

Наталья Медведева Фото: пресс-служба канала "Украина"

"Однажды мне дали покататься на лошади – она сорвалась и полетела. Конечно, с тех пор я стала бояться лошадей, но преодолела свой страх. А когда поняла, что боюсь высоты, поднялась на одну из самых высоких гор на Кавказе. Преодоление собственных страхов приносит мне колоссальное удовольствие", – поделилась участница шоу.

Также Наталья призналась, что очень любит рассматривать фрагменты архитектуры и рельефы зданий во Львове. Задание девушки в рамках шоу "Дивовижні люди" с ведущим Александром Скичко совместит в себе и преодоление страха, и любимое хобби. Участнице шоу придется "исследовать" рисунок на… живых змеях, чтобы затем по памяти, основываясь лишь на рисунке рептилий, "расположить" каждую из них в правильной корзине. Сможет ли хрупкая девушка преодолеть свой страх и выполнить задание без ошибок – узнаем уже в эту субботу.

Ранее мы сообщали, кто стал победителем второго выпуска шоу "Дивовижні люди".

Напомним, участник шоу "Дивовижні люди" довел Машу Ефросинину до слез.

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