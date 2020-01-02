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В Новый год с шиком! Мелания Трамп затмила всех своим образом на новогодней вечеринке

Первая леди США выбрала шикарное платье от Givenchy

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:16
Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп
Фото: Instagram

Мелания Трамп, которая всегда демонстрирует изысканные и стильные образы, для встречи Нового года 2020 выбрала также интересный и дорогой наряд.

Ранее Мелания Трамп опубликовала видео, на котором показала украшенный Белый дом:

Так, ежегодно Дональд и Мелания Трамп устраивают во Флориде праздничную вечеринку, на которую приглашают друзей, в частности, политиков. В этом году президентская чета также устроила вечеринку и в сети появились несколько фото, на которых можно увидеть президента США и первую леди в праздничном наряде.

INSTAGRAM

Новый год Мелания Трамп встретила в роскошном платье от бренда Givenchy. Вечернее платье было расшито темными и светлыми пайетками.

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Новогодний образ первая леди завершила лаконичными украшениями, идеальной укладкой волос и макияжем.

INSTAGRAM

Напомним, ранее Мелания Трамп показала, как украсила Белый Дом к Новому году.

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Белый дом Новый год первая леди Мелания Трамп
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