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В Нью-Йорке звезду "Гарри Поттера" Дэниэля Рэдклиффа приняли за бездомного

Мировую звезду кино не везде узнают на улицах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02
Дэниэль Рэдклифф
Дэниэль Рэдклифф
Фото: instagram.com/daniel9340

С популярным актером Дэниэлем Рэдклиффом, который стал популярным благодаря роли Гарри Поттера, произошел забавный случай в Нью-Йорке. Британскую звезду не узнали на улицах американского города.

В Англии запустили поезд по местам съемок "Гарри Поттера":

Во время эфира шоу Грэма Нортона звезда культового фильма вспомнил интересную историю, которая произошла с ним в Нью-Йорке. Его перепутали с бездомным, когда он ждал свою девушку у входа в магазин.

А все дело в том, что в обыденной жизни Дэниэл Рэдклифф предпочитает носить скромную одежду без излишеств. В очень холодный день актер был одет в худи с капюшоном, флисовой кофте и куртке свободного кроя. Вместе с собакой он ждал на улице на свою возлюбленную, но в этот момент его перепутали с бездомным.

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"Поскольку пес тоже замерз, я опустился на колени, чтобы обнять и немного согреть его. И тут я увидел парня. Через секунду он подошел ко мне и протянул пять долларов со словами: "Возьми себе кофе, друг". Пожалуй, мне нужно бриться чаще", – с юмором рассказал актер.

Напомним, ранее актер Дэниел Рэдклифф заговорил о новых фильмах про "мальчика, который выжил". Актер считает, у "Гарри Поттера" может быть римейк.

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