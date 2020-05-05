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В объятиях и с улыбкой: Бритни Спирс поделилась архивным снимком с мамой

Мама певицы сегодня отмечает день рождения

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:03

Американская певица Бритни Спирс, которая недавно сломала кость на стопе, поделилась архивным снимком в честь дня рождения своей матери – Линн Айрен Бриджес. Звезда на своей официальной странице в Instagram посвятила имениннице трогательный пост, сопроводив его черно-белым снимком.

На кадре Бритни в объятиях матери искренне улыбается и выглядит очень счастливой. В праздничном посте певица обратилась к матери и отметила, что любит ее.

Певица Бритни Спирс с матерью
Певица Бритни Спирс с матерью
Фото: instagram.com/britneyspears

"С днем рождения, мама! О боже, мы с тобой делились лучшим смехом, который только известен человечеству… Мне все равно, я скажу это…. Я F*cking … люблю тебя! И я больше не буду произносить слово на букву F", – написала Спирс, не сдерживая эмоций.

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До этого Бритни Спирс в откровенном боди показала фото с молодым бойфрендом – 26-летним Сэмом Асгари.

Отметим, впервые Бритни Спирс вышла в свет со своим 26-летним возлюбленным Сэмом Асгари в июле. Пара появилась на красной дорожке во время премьеры фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Публика отметила, что артистка выглядела счастливой. Нежные поцелуи и трепетные касания – влюбленные совсем не скрывали своих чувств перед фотографами.

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