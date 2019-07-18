В Одессе выпал из окна известный ведущий: подробности

Евгений Щербаков выпал из окна квартиры на 17-м этаже

Евгений Щербаков Фото: instagram.com/isherbakovofficial

Евгений Щербаков, известный ведущий из Днепра, выпал из окна квартиры на 17-м этаже. Инцидент произошел в Одессе 17 июля в 7:00. На место прибыла скорая помощь, которая констатировала смерть, а также следственно-оперативная группа. Об этом сообщает Информатор.

Друг погибшего Антон Решетняк на своей странице в Instagram призвал всех неравнодушных помочь родным и близким Евгения Щербакова.

"Все мы знали этого замечательного, талантливого, веселого и жизнерадостного человека. Приношу свои самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего, его родным и близким. Для тех, кто желает оказать финансовую помощь в эту трудную минуту семье погибшего Щербакова Евгения, сообщаю номер карты Приватбанка: 5168757391395680 — Щербакова Татьяна Петровна", — пишет Антон Решетняк.

Евгений Щербаков Фото: instagram.com/isherbakovofficial

Обстоятельства, при которых ведущий Евгений Щербаков выпал из окна, пока не сообщаются.

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