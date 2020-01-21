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В окружении собак и телохранителей: Меган Маркл заметили на прогулке вместе с сыном

Экс-актриса наслаждается отдыхом в Канаде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Пока принц Гарри решает все насущные дела в Лондоне касательно выхода из королевской семьи, его супруга Меган Маркл наслаждается свободой в Канаде. Отметим, что бывшая актриса вместе со своим первенцем Арчи Харрисоном уехала на историческую родину, где сейчас проводит время. Когда герцогиня вернется в Британию, пока неизвестно.

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Тем временем, в Канаде Меган Маркл чувствует себя свободно и может себе позволить прогуляться без назойливого внимания британских журналистов. Правда, папарацци все равно удалось запечатлеть супругу принца Гарри во время одной из прогулок. Герцогиня была облачена в достаточно обыденную одежду, а на руках держала своего любимого сына – Арчи Харрисона. Ко всему, Меган на поводке вела двух собак – черного лабрадора Оз и бигля Гая, а за спиной ее охраняли двое сотрудников из королевской охраны.

Многие поклонники отметили, что после громкого заявления и поездки в Канаду Маркл выглядит очень счастливой и беззаботной.

Напомним, что пока принц Гарри принял на себя удар со стороны прессы и общественности после резонансного заявления, бывшая актриса активно посещает общественные организации в Канаде и встречается со своими поклонниками.

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