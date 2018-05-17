В особняк Рианны проник грабитель и остался переночевать

Дом в Западном Голливуде Рианна приобрела за 6,8 миллионов долларов

Рианна. Фото: AFP

Пока Рианна блистала на Met Gala в Нью-Йорке в роскошном наряде, в Лос-Анджелесе происходило ограбление ее особняка на Голливудских холмах. 26-летний преступник оказался скорее любителем, чем профессионалом, потому что из-за своей ошибки был почти сразу арестован полицией.

По сообщениям представителя Департамента полиции Лос-Анджелеса изданию TMZ, преступник проник на территорию особняка Рианны, взломал замок входной двери и повредил сигнализацию. Взяв ценные вещи, грабитель вместо того, чтобы поскорее покинуть место преступления, решил немного насладиться роскошью и остался переночевать. Когда он выходил из особняка, его заметили соседи Рианны и сразу же вызвали полицию. Через непродолжительное время виновник был арестован.

Дом в Западном Голливуде Рианна приобрела за 6,8 миллионов долларов в августе прошлого года. Территория владений Рианны занимает почти 1672 квадратных метров, а площадь самого особняка составляет 670 квадратных метров. В доме имеется 6 спален, 10 ванных комнат, одна из которых напоминает СПА-салон, кинотеатр, комната для игры в бильярд и тренажерный зал. На территории есть бассейн с джакузи и парковка для 8 автомобилей.

Недавно Рианна опубликовала пикантные снимки, на которых она позирует в наряде из собственной линии нижнего белье.

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