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В отличной форме: Бритни Спирс показала, как покаталась на лошадях с возлюбенным

Певица показала, что в отличной форме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Фото: Getty Images

Американская певица Бритни Спирс, которая отпраздновала свое 38-летие, на днях показала результаты регулярных тренировок. Певица отправилась на прогулку по парку на лошадях вместе с 26-летним возлюбленным, фитнес-тренером Сэмом Асгари.

Узнайте, почему Бритни Спирс попросила поклонников не забывать о ней:

Для свидания Спирс выбрала короткие шорты и белую блузу с принтом, приспущенную в зоне плеч.

Певица Бритни Спирс со своим возлюбленным
Певица Бритни Спирс со своим возлюбленным
Фото: instagram.com/britneyspears

Сэм наслаждался отдыхом в белой тенниске, такого же цвета шортах и ковбойской шляпе. Фото с прогулки Бритни разместила в своем Instagram.

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"Принц и южная звезда", – подписала снимки с избранником артистка.

Напомним, что Бритни Спирс уже давно не скрывает свои романтические отношения с 25-летним парнем Сэмом Асгари. Но только лишь недавно пара официально появилась вместе на красной дорожке во время премьеры фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

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