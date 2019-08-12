Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В парике и чулках: Сергей Бабкин перевоплотился в женщину

Украинский певец позабавил фанатов новым образом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:34
Сергей Бабкин
Сергей Бабкин
Фото: instagram.com/babkin_official

Известный музыкант Сергей Бабкин, который недавно устроил концерт для новорожденного сына Елисея, перевоплотился в неожиданный образ и предстал перед подписчиками в женском амплуа, назвав себя Надеждой.

Сергей Бабкин проводит выходные дома с семьей – смотрите видео:

Забавными кадрами украинский музыкант поделился с поклонниками на своей странице в Instagram. На опубликованном фото и видео Сергей Бабкин позирует в чулках, голубом платье, темном парике и красных очках. Скорее всего, артист преобразился для очередного выступления. Подписчики оценили юмор любимого певца и отметили, что образ Надежды Бабкиной им очень понравился. 

INSTAGRAM (@babkin_official)

Ко всему, внимательные подписчики отметили, что Сергей в новом образе больше похож на участника легендарной группы The Beatles Джона Леннона.

INSTAGRAM (@babkin_official)

Напомним, что ранее заботливый Сергей Бабкин поделился новым фото с сыном. Ко всему, музыкант рассказал о первых днях жизни новорожденного сына Елисея. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Мужчина должен все чувствовать": Сергей Бабкин рассказал о новорожденном сыне Снежана Бабкина спустя месяц после родов вышла на работу Сергей Бабкин воплотил в жизнь давнюю мечту
шоу-бизнес певец Сергей Бабкин
Реклама

Новости партнеров

Дети Глафиры Тархановой: как они воспитываются знаменитой мамой
Дети Глафиры Тархановой: как они воспитываются знаменитой мамой
Картофельные лепешки на сковороде
Картофельные лепешки на сковороде
Как вырастить грецкий орех
Как вырастить грецкий орех
Почему появляются мозоли? И как их избежать
Почему появляются мозоли? И как их избежать

Популярные статьи

Сегодня, 18:13Events

Медовый Спас Маковей 2019: дата, история и традиции

Сегодня, 16:46Психология

Чего никогда не стоит делать для мужчины

Сегодня, 16:01Events

Когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников

Сегодня, 14:00Fun

12 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

Сегодня, 13:35Шоу-бизнес

Жених Дженнифер Лопес показал откровенный снимок певицы в бикини

Сегодня, 12:52Fun

45-килограммового пса во время прогулки съел аллигатор

Сегодня, 09:00Шоу-бизнес

Звездный отпуск: где отдыхают украинские артисты этим летом

Сегодня, 07:50Техно

На Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 12 августа: все знаки зодиака

Вчера, 22:01Техно

Apple даст iPhone 11 "сумасшедшее" название

Вчера, 10:50Fun

11 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

Вчера, 09:06Шоу-бизнес

Названа официальная причина смерти Аллы Вербер

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 11-17 августа для всех знаков зодиака

10 августаШоу-бизнес

Влад Яма показал чувственное фото с женой

10 августаFun

10 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

10 августаПсихология

Гороскоп на 10 августа: все знаки зодиака

Новости партнеров

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Простой рецепт маринованной сельди по домашнему
Простой рецепт маринованной сельди по домашнему
Как правильно подобрать гантели для занятий дома
Как правильно подобрать гантели для занятий дома
Упражнения для силы рук: Топ-5
Упражнения для силы рук: Топ-5
Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки
Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки
Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей
Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей
Самые счастливые женские имена: как назвать девочку?
Самые счастливые женские имена: как назвать девочку?