В парике и чулках: Сергей Бабкин перевоплотился в женщину

Украинский певец позабавил фанатов новым образом

Сергей Бабкин Фото: instagram.com/babkin_official

Известный музыкант Сергей Бабкин, который недавно устроил концерт для новорожденного сына Елисея, перевоплотился в неожиданный образ и предстал перед подписчиками в женском амплуа, назвав себя Надеждой.

Сергей Бабкин проводит выходные дома с семьей – смотрите видео:

Забавными кадрами украинский музыкант поделился с поклонниками на своей странице в Instagram. На опубликованном фото и видео Сергей Бабкин позирует в чулках, голубом платье, темном парике и красных очках. Скорее всего, артист преобразился для очередного выступления. Подписчики оценили юмор любимого певца и отметили, что образ Надежды Бабкиной им очень понравился.

11 Авг 2019 в 12:31 PDT INSTAGRAM (@babkin_official)

Ко всему, внимательные подписчики отметили, что Сергей в новом образе больше похож на участника легендарной группы The Beatles Джона Леннона.

11 Авг 2019 в 12:54 PDT INSTAGRAM (@babkin_official)

Напомним, что ранее заботливый Сергей Бабкин поделился новым фото с сыном. Ко всему, музыкант рассказал о первых днях жизни новорожденного сына Елисея.

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