В планах нет беременности: почему Кейт Миддлтон не собирается рожать четвертого ребенка

Британцев расстроил ответ герцогини о четвертой беременности

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

На протяжении последнего полугода супругу принца Уильяма Кейт Миддлтон ни раз подозревали в четвертой беременности. Зерно первых слухов проросло на фоне новой прически герцогини, которая якобы каждый раз перед беременностью делает манипуляции с волосами. Позже в сети появилась информация о том, что ее дочь – принцесса Шарлотта – проговорилась в школе о положении матери.

Дочь Кейт Миддлтон проболталась о беременности герцогини. Все подробности в видео:

Многие поклонники ждали в 2020 году радостной новости о скорейшем пополнении в семье герцогов Кембриджских, но Кейт Миддлтон разрушила все ожидания британцев. Как оказалось, она не беременна и даже не собирается вместе со своим супругом рожать четвертого ребенка.

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Во время беседы с британцами один из местных жителей признался, что каждый раз при рождении ребенка посылал поздравительные открытки герцогам. Мужчина поинтересовался, сможет ли он сделать это в четвертый раз. На что Кейт Миддлтон ответила достаточно категорично: "Не думаю, что Уильям еще хочет детей".

Но своей позиции касательно пополнения в семье Кейт не озвучила. Стоит отметить, что на данный момент королевская чета воспитывает троих детей: шестилетнего принца Джорджа, четырехлетнюю принцессу Шарлотту и почти двухлетнего принца Луи.

Также узнайте, какой была Кейт Миддлтон до брака с принцем Уильямом. Напомним, что ранее принц Гарри впервые прокомментировал слухи о вражде с братом.

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