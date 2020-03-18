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В поддержку самоизоляции: Coldplay дал онлайн-концерт из дома

Крис Мартин призвал фанатов не паниковать

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:25

Фронтмен популярной группы Coldplay, которая сняла второй клип в Киеве, Крис Мартин дал онлайн-концерт из дома в поддержку самоизоляции во время карантина из-за пандемии коронавируса.

На своей странице в Instagram Крис Мартин исполнил несколько лучших хитов группы Coldplay. Такой онлайн-концерт был направлен на поддержку международной кампании, призывающей людей самоизолироваться во время пандемии коронавируса.

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"Правильнее всего оставаться дома... и не покупать слишком много туалетной бумаги", – сказал Мартин поклонникам перед началом онлайн-выступления.

Отметим, что Global Citizen, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и группа известных артистов запустили этот музыкальный онлайн-проект, чтобы объединить людей по всему миру и призвать к увеличению финансирования ВОЗ.

Отметим, что украинский певец и фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин попал в больницу Белой Церкви с подозрением на коронавирус. Музыкант даже опубликовал результат теста на COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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