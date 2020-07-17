В присутствии королевы: принцесса Беатрис тайно вышла замуж на закрытой церемонии

В королевской семье состоялось еще одно венчание

Внучка королевы принцесса Беатрис и ее возлюбленный Эдоардо Мапелли-Моцци провели тайную церемонию бракосочетания в Винздорском замке в пятницу, 17 июля. Принцесса Беатрис должна была выйти замуж еще в конце мая, но церемония была отложена из-за пандемии. На закрытой церемонии в часовне всех святых в Винздорском парке присутствовали и сама королева Елизавета II, и герцог Эдинбургский. Об этом сообщает Daily Mail.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци Фото: Getty Images

В отличие от пышных свадебных празднований других членов королевской семьи, принцесса Беатрис планировала устроить скромную свадьбу. Как сообщалось ранее, внучка королевы отказалась от дорогих подарков, и обратилась к гостям с просьбой – вместо подарков сделать пожертвование в благотворительные фонды.

Напомним, что итальянский аристократ и застройщик Эдоардо Мапелли-Моцци познакомился с принцессой Беатрис в 2018 году. Уже через год итальянский бизнесмен подарил своей возлюбленной обручальное бриллиантовое кольцо, и пара объявила о помолвке.

Ранее Эдоардо Мапелли-Моцци связывали отношения с американкой китайского происхождения Дарой Хаунг. У пары родился сын, но в 2017 году влюбленные расстались.

Ранее мы рассказывали, что после замужества принцесса Беатрис получит новый титул.

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