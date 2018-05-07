В прозрачном плаще и купальнике: Вера Брежнева засветила грудь во время фотосессии

На снимке Брежнева позирует в купальнике, который едва прикрывает грудь

Вера Брежнева. Фото: Instagram

Певица Вера Брежнева предстала в сексуальном и смелом образе. Исполнительница стала героиней журнала Glamour. На странице в Instagram артистка опубликовала фото, которое было сделано во время фотосессии для глянца.

Певица позирует в модном прозрачном плаще из коллекции Maison Martin Margiela (линия марки MM6) и купальнике с глубоким вырезом от Eres.

Подписчики Веры разделились во мнениях: "Разделась бы уж совсем, чего уж там", "Фигура – супер", "Какая вы худенькая Вера", "Вульгарно", "Молодец креативно", "Худенькая какая", "Фотка просто волшебная", "Вера ты сногсшибательная выглядишь, ты супер", "На грани", "Немного худая тут получились", "Всегда в хорошей форме", – комментируют пользователи.

Вера Брежнева Фото: Instagram

Недавно Вера Брежнева предстала в черном комбинезоне и модной кожаной куртке от VIKA GAZINSKAYA.

Ранее Вера Брежнева рассказала, что любит неброский макияж. Певица может накраситься перед концертом самостоятельно – без помощи визажиста.

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