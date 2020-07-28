В режиме 24/7: PR-менеджеры ТОП-артистов Украины рассказали о подводных камнях своей профессии

Многие считают, что работа пиарщика – сплошные вечеринки

Сегодня, 28 июля, в Украине отмечают День PR-менеджера. Многие могут подумать, что работа пиарщиком топ-артиста – это сплошные вечеринки и светские мероприятия, однако наши сегодняшние герои доказали, что это совсем не так. Создание имиджа и менеджмент артиста – нелегкая и трудоемкая работа.

Чем именно занимаются PR-менеджеры, дружат ли они со своими артистами, какие есть подводные камни этой профессии в эксклюзивном материале Сегодня.Lifestyle рассказали PR-менеджеры топовых PR-агентств Украины.

Анна Миненко, PR-менеджер компании NICE2CU (NK|Настя Каменских)

Еще в студенческие годы Анна пробовала себя в журналистике, а позже – несколько лет работала редактором в крупных информагентствах. Считает, что опыт в журналистике – очень ценен для PR-менеджера, ведь он позволяет "видеть и анализировать ситуации со всех сторон".

Анна Миненко Фото: пресс-служба

Анна работала над развлекательным контентом одного из топовых телеканалов Украины, позже она присоединилась к агентству NICE2CU, занимающимся сольным проект Насти Каменских. По словам девушки, быть PR-менеджером – значит "быть начеку 24/7".

На вопрос о том, дружит ли она со своим артистом, Анна ответила, что для пиарщика куда важнее "чувствовать своего артиста, а также иметь сплоченность в коллективе", которая присутствует в NICE2CU.

"Настя очень мотивирует своей целеустремленностью, она – неиссякаемый источник вдохновения: невероятно талантлива, трудолюбива и готова на самые смелые эксперименты", – признается Миненко.

Анна Миненко с коллегами Фото: пресс-служба

Мы также поинтересовались у Анны, есть ли минусы в работе PR-менеджера.



"Знаете, если бы в мире существовал коктейль, который одновременно невероятно приятный и противный на вкус, то назывался бы он "Дедлайн "на вчера" (смеется). Это та неотъемлемая часть работы пиарщика, которую и любишь, и ненавидишь одновременно", – ответила девушка.

Марина Мая, PR менеджер mamamusic (артисты: KAZKA, НЕАНГЕЛЫ, NIKITA, Ольга Горбачева и Верка Сердючка)

Изначально Марина Мая планировала развиваться в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, но судьба распорядилась иначе. Вот уже более 13 лет Марина работает с музыкальными проектами, занимается светскими, социальными и спортивными мероприятиями, а также задействована в развитии и продвижении брендов.

"Многие ошибочно полагают, что наша работа в основном состоит из вечеринок и тусовок, где мы отдыхаем. Но это не так. Более 90% мероприятий – это работа", – говорит девушка.

Марина Мая Фото: пресс-служба

Также Марина рассказала, что ей нравится в своей работе, а что является скорее минусом, нежели плюсом в деятельности паирщика.

"Люблю эмоции, которые приносит моя деятельность. Это свобода, полет фантазии, креатив и отсутствие рамок — это люди, которые восхищают своей жаждой к жизни и профессии. Добавлю ложку дегтя. Есть один большой минус в нашей сфере: границы понятия "рабочий день" напрочь стерты, весь день — трудовой. Хотя, к этому тоже быстро привыкаешь", – смеется Марина.

Оля Войцович, PR менеджер артиста Ivan NAVI, основательница профессионального комьюнити "PR + Media Connect"

Во время учебы в университете Оля Войцович начала работать копирайтером в рекламном агентстве и именно тогда попала на один из телевизионных проектов сценаристом. Ведущей программы была певица Наталка Карпа, с которой Оля начала сотрудничество в качестве PR-менеджера.

Оля Войцович и IVAN NAVI Фото: пресс-служба

"Это был 2007 год, агентств по работе с артистами в Украине тогда было единицы. Все артисты в основном имели только менеджеров. Поэтому много всего в работе в то время создавалось интуитивно. Параллельно я делала репортажи и интервью с артистами и ведущими для одного из всеукраинских порталов о шоу-бизнесе. Так появилось понимание как функционирует эта сфера. В 2016-2017 годах работала в Secret Service EA, по моему мнению, лучшем агентстве по работе с артистами. Именно в то время как раз появился Ivan NAVI. Вместе с ним работаем и сейчас – с момента запуска первого сингла и клипа "Такі молоді" уже четыре года", – делится Оля.

На наш вопрос о дружбе с артистом, Оля ответила, что главное – это "смотреть с ним в одном направлении, иметь взаимопонимание и общие цели".

София Шуляковская, YULA Company (PR-менеджер Сергея Бабкина, TVORCHI, Алена Лавренюк)

В одно из топовых PR-агентств YULA Company София попала, учась на втором курсе факультета рекламы и пиара и не имея опыта работы в этой сфере. Девушка отправила в компанию мотивационное письмо, надеясь на удачу. И Софии таки повезло! Уже почти пять лет она работает в YULA.

София Шуляковская Фото: пресс-служба

"Когда я получила ответ от Юлы – нашей CEO, я чувствовала себя суперсчастливчиком. Меня пригласили на собеседование, и дальше у меня начался новый нереальный этап в жизни, о котором я только могла мечтать! Начинала я с PR-ассистента, а уже в сентябре я буду праздновать пять лет в компании, находясь на позиции project и PR-менеджера троих топовых проектов", – делится Шуляковская.

На вопрос, дружит ли София со своими подопечными, девушка ответила следующее:

"Мне кажется, что связь, возникающая между артистом и PR-менеджером – это нечто совсем другое, чем дружба. Очень часто мы узнаем о сверхважных события в их жизни раньше их друзей! Мы храним их секреты, о которых никто никогда не узнает и заранее знаем их реакции на различные ситуации. Мы проводим с ними очень большое количество времени, понимаем и формируем их коммуникацию, советуем, спорим, радуемся, скорбим вместе, и все это позволяет быть с артистами на одной волне. Без этого наша работа не приносила бы тех результатов, которые она приносит. Но это все всегда обозначены рамками профессиональных отношений, именно тогда наше сотрудничество является наиболее эффективной".

Анастасия Игнатова, PR-менеджер Екатерины Кухар

PR-менеджер примы-балерины Екатерины Кухар Анастасия Игнатова уверена: своему артисту нельзя лгать и льстить.

"Если PR-менеджер не может критиковать клиента и говорить ему правду, а занимается лестью, ему необходимо менять профессию или клиента. Без такой "опции" развитие клиента и менеджера в принципе невозможно", – уверена Анастасия Игнатова.

Анастасия Игнатова Фото: пресс-служба

По словам Анастасии, главный минус работы PR-менеджером – ненормированный график.

"Например, уехав в отпуск на море в этом и в прошлом годах, я продолжала работать дистанционно: готовить интервью, новости и отвечать на сообщения и многое другое. В таком режиме можно работать только в том случае, если тебе нравится твое дело, ты любишь своего клиента. Если работаешь с людьми "одной группы крови", то в своей профессии тебе нравится практически все. Начиная от создания идеологии бренда или клиента, его образа, генерации новых идей и смыслов, которые позже могут вырасти в интересные и масштабные проекты, заканчивая общением и взаимодействием с людьми", – говорит Анастасия.

Сегодня.Lifestyle поздравляют всех PR-менеджеров с профессиональным праздником! Желаем вдохновения и покорения новых вершин!

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