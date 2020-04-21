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"В РФ такое невозможно! Надеюсь, мы когда-то к этому придем": российский комик неожиданно высказался об украинском юморе

Александр Гудков в интервью телеведущей Ксении Собчак неожиданно высказался об уникальности украинского юмора

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:58

Популярный российский юморист и шоумен Александр Гудков в интервью телеведущей Ксении Собчак на ее YouTube-канале неожиданно высказался об уникальности украинского юмора. По его словам, в Украине намного больше свободы, чем в РФ, поэтому в эфире центральных телеканалов можно поднимать широкий спектр тем и вопросов.

"У них (у украинец – Ред.) все идет по-другому – у нас такое невозможно в КВН! Это связано со свободой. С допустимостью того, что можно показывать на федеральных (центральных – Ред.) телеканалах", – рассказывает Гудков.

Александр Гудков
Александр Гудков
Фото: Ксения Собчак / YouTube

Комик также утверждает, что украинцы устали от политического юмора – "никто больше не хочет шутить об этом", но со сцены можно сказать многое. "В декабре мы были на "Лиге смеха" в Киеве. Они по-другому говорят. Они могут говорить о Зеленском, о проблемах разных – даже о патриархатах", – рассказывает он.

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Телеведущая Ксения Собчак спросила у юмориста, шутят ли украинцы, по его мнению, над агрессией России по отношению к Украине на Донбассе.

"Это невесело с их стороны – вообще. Это может звучать в плане патриотической речи, но как шутки – нет. Над этим украинские ребята не смеются, но и мы тоже", – говорит Александр.

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Кроме того, по словам юмориста, в РФ "невозможно так, как в Украине".

"Мы были в мастерской у Ивана Дорна. Там все намного проще: "Сядь, выпей чаю". А у нас сразу пригнали б гримвагены, звонки менеджеров… Все это, чтобы создать видимость, будто приехало что-то поднебесное. В Украине попроще, и я думаю, мы тоже когда-то придем к этому", – резюмировал шоумен.

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Напомним, ранее известный российский комик Максим Галкин записал смешную пародию в стиле юмориста Михаила Задорнова. В почти пятиминутном ролике Галкин высмеивает карантинные будни в России.

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Источник: Сегодня
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