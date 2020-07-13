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В роскошном наряде: 17-летняя дочь Елены Кравец показала фото с выпускного

Сегодня, 15:05

Мария Кравец выбрала эффектный наряд для прощального школьного вечера

Старшая дочь актрисы "Студии "Квартал-95" Елены Кравец, которая презентовала свой первый сингл в дуэте с Сергеем Бабкиным, Маша Кравец роскошно отметила выпускной вечер.

В официальном Instagram-аккаунте 17-летней Маши Кравец появились фотографии в красивом вечернем наряде. Снимками Мария поделилась в Instagram-stories. Девушка позировала перед зеркалом в длинном платье синего цвета с атласным верхом. На плече у Маши был серебристый клатч на тонкой цепочке.

Маша Кравец в выпускном платье
Маша Кравец в выпускном платье
Фото: www.instagram.com/ma_kravets

"Буду вспоминать школьные годы с безумной теплотой...", – написала Маша Кравец в новой публикации.

Также девушка поделилась с подписчиками фотографией самого вечера. Мария и ее одноклассники позировали в стильных нарядах в одном из киевских ресторанов.

Выпускной Маши Кравец
Выпускной Маши Кравец
Фото: www.instagram.com/ma_kravets

Напомним, что недавно Елена Кравец призналась, действительно ли намерена баллотироваться в мэры Киева. Актриса сделала заявление, которое порадовало ее поклонников.

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выпускной Елена Кравец дети звезд Квартал 95
Источник: www.instagram.com/ma_kravets
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