В роскошном наряде: 17-летняя дочь Елены Кравец показала фото с выпускного

Мария Кравец выбрала эффектный наряд для прощального школьного вечера

Старшая дочь актрисы "Студии "Квартал-95" Елены Кравец, которая презентовала свой первый сингл в дуэте с Сергеем Бабкиным, Маша Кравец роскошно отметила выпускной вечер.

В официальном Instagram-аккаунте 17-летней Маши Кравец появились фотографии в красивом вечернем наряде. Снимками Мария поделилась в Instagram-stories. Девушка позировала перед зеркалом в длинном платье синего цвета с атласным верхом. На плече у Маши был серебристый клатч на тонкой цепочке.

Маша Кравец в выпускном платье Фото: www.instagram.com/ma_kravets

"Буду вспоминать школьные годы с безумной теплотой...", – написала Маша Кравец в новой публикации.

Также девушка поделилась с подписчиками фотографией самого вечера. Мария и ее одноклассники позировали в стильных нарядах в одном из киевских ресторанов.

Выпускной Маши Кравец Фото: www.instagram.com/ma_kravets

Напомним, что недавно Елена Кравец призналась, действительно ли намерена баллотироваться в мэры Киева. Актриса сделала заявление, которое порадовало ее поклонников.

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