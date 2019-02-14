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В роскошном платье от Gucci: Кейт Миддлтон стала гостьей гала-вечера

Дополнила образ герцогиня серебристыми туфлями от Oscar de la Renta

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:27
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая с мужем посетила кинопремию BAFTA 2019, посетила гала-вечер организации 100 Women in Finance ("100 женщин в финансовой сфере").

Это грандиозное мероприятие состоялось в лондонском Музее Виктории и Альберта – крупнейшем в мире музее декоративно-прикладного искусства и дизайна. Торжественное событие Кейт Миддлтон посетила сама, поскольку в этот же вечер ее муж, принц Уильям, присутствовал в благотворительной организации Passage.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Герцогиня продемонстрировала невероятно нежный look. Она надела роскошное платье от итальянского модного дома Gucci в розовых тонах и с темно-розовым бархатным поясом.

Свой образ Миддлтон дополнила бархатным клатчем Prada в тон к поясу, серьги от Kiki McDonough и серебристыми туфлями от Oscar de la Renta. Свои волосы она аккуратно заколола булавкой и подчеркнула лицо нежным макияжем.

Напомним, недавно Кейт Миддлтон отправилась с визитом в Шотландию. В поездку Кейт надела теплое платье в шотландскую клетку тартан от любимого ею бренда Alexander McQueen. Также Кейт Миддлтон утром 15 января посетила Королевское садоводческое общество.

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Источник: Сегодня
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