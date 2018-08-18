В России вспомнили дающую интервью в кровати Светлану Лободу: "Деньгами ей помогали поклонники"

Российский музыкальный критик поделился воспоминаниями

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Российский музыкальный критик Борис Барабанов, который недавно опубликовал мини-интервью с Светланой Лободой для журнала GQ, поделился личными воспоминаниями об украинской артистке.

Он вспомнил 2009 год, когда Светлана Лобода приехала в Москву выступать от Украины на Евровидении. Ее номер Барабанов назвал "избыточным" и "традиционным для украинской эстрады". Кроме этого, он отметил, что восходящая звезда в тот период сильно измотала себя.

"Была настолько измотана репетициями, что могла давать интервью только лежа на кровати в своем номере в "Ритце". Тонкая, хрупкая, маленькая. С момента ее ухода из "ВИА Гры" прошло уже несколько лет, но в ее карьере на тот момент это был самый значительный эпизод. Ей очень нужен был прорыв", – говорит музыкальный критик.

Также он вспомнил, что певица получала финансовую помощь от друзей и поклонников:

"Деньги на ее поездку на ¬"Евровидение" давали друзья и поклонники – поддержк¬и государства хватило бы разве что на железнодорожные билеты".

Напомним, знаменитая певица Светлана Лобода не так давно во второй раз стала мамой. Кто же является отцом ребенка артистки пока точно неизвестно. Официальных заявлений от певицы не было. Однако в прессе уже давно ходят слухи о том, что отец новорожденной малышки – солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым, как подозревают многие, у Светланы был роман. Певица не заставила долго ждать своих поклонников, чтобы увидеть дочь, и опубликовала первое фото с ней в Instagram.