В самолете, поезде и авто: украинские звезды рассказали, где занимаются сексом

Откровения Светланы Тарабаровой, MamaRikа и других знаменитостей

TARABAROVA, MamaRika Фото: Instagram

Вам надоело заниматься этим исключительно в спальне? Вы давно хотите разнообразить свою интимную жизнь? К вашим услугам автомобили, поезда, самолеты и другие виды транспорта, в которых наши знаменитости занимались сексом!

Звезды украинского шоу-бизнеса рассказали, в каких необычных местах они занимались любовью со своими половинками эксклюзивно для программы "Зірковий шлях".

Начнем с самого популярного вида транспорта, секс в котором практикуют чаще всего, – автомобиля. Мама маленького Вани – рыжеволосая певица Светлана Тарабарова – вспомнила начало своих отношений с мужем Алексеем и их интимные эксперименты именно в собственном авто.

"Мне кажется, это очень романтично. Это экстремально, романтично. И если вы любите друг друга, почему нет. Мы с мужем это делали. И это было драйвово. Но когда повзрослели, то уже не делаем. Стареем", – говорит звезда.

Завязала с экспериментами и другая певица – MamaRika. Но в свое время секс в машине практиковала постоянно. Поэтому называет его привычным делом для каждого, у кого есть чувство и страсть прямо здесь и сейчас!

"Ой, вы знаете, в машине. Все скучно, на заднем сиденье. Знаете, ничем не удивлю вас. Но я наверное с годами старею, может еще публичность играет роль. Мне все комфортнее это делать дома за закрытыми дверями, чтобы никто не видел. Не знаю, это старость, это видимо просто мудрость. Для чего нам эти избиты колени и лишние глаза. Поэтому дома где-то там – оп и нормально. Тепло и не дует", – считает артистка.

Был секс в автомобиле и у актера и телеведущего Славы Соломки. Более того – прямо во время киносеанса!

"Знаете когда много автомобилей приезжают и на большом экране у себя из машины смотрят фильм. Удобно, знаете, в такие моменты, когда есть какое-то такое счастье, есть драйв, энергия, ты не думаешь вообще об удобстве. Ты думаешь, как кайфово, как шикарно, что есть молодость", – вспомнил ведущий.

Конечно, сексуальными утехами в припаркованном автомобиле уже трудно кого-то удивить. Другое дело, когда действо происходит на скорости.

"Это была моя инициатива. Это было на большой скорости и это было очень экстремально, я сейчас вспоминаю, думаю – господи, как это можно было сделать? Но это было незабываемо. Это был такой адреналин. Выплеск", – поделилась певица Юлия Лаут.

Еще одним популярным видом транспорта, в котором чаще всего наши знаменитости занимаются любовью, являются поезда. Дизайнер Андре Тан, например, не скрывает своего опыта: "Да, это был поезд в Мюнхен. Было дело".

И если Андре Тан опустил подробности, то другой украинский дизайнер – Жан Грицфельдт – ничего постыдного в таких рассказах не видит.

"Это было купе. Никогда не забуду этот момент. Потому что знаете, ты очень много себе не позволяешь, но когда ты чувствуешь, что здесь можно это сделать, поддаться этому чувству даже с незнакомкой, то почему нет", – считает дизайнер.

Следующий вид транспорта в звездном рейтинге интима способен поднять в небо, как на крыльях!

"У нас был перелет через всю Америку, 4:00, ночной перелет. И я говорю – слушай, ну живем один раз, ну что мы. А здесь перелет, а когда еще? Мы должны это попробовать. Я хочу сказать, что ничего в этом такого нет", – делится историей Анатолий Анатолич.

Однако по мнению ведущего, ничего особенного в сексе в воздухе нет: "Ничего такого впечатляющего. Ну потому что это самолет, маленькая эта кабинка. Но поставили галочку. Сейчас например мы летаем много, но мы таким уже не занимаемся. Потому что мы более практично к этому подходим. Самолет – не самое лучшее место для занятий сексом".

А вот певец и музыкальный продюсер телеканала "Украина" Геннадий Витер свои интимные шалости в самолете до сих пор вспоминает с нескрываемым удовольствием.

"Боже, мне стыдно, честно говоря, до сих пор. Я не понимаю, под каким действием я был. Смешно... но это была стюардесса по имени Жанна. Во-первых такого драйва .. на 10 тысячах метров ты понимаешь, что тебя куда-то несет. Что это было, я не понимаю. Минутное какое-то влечение. Скажу больше – мы переписываемся до сих пор", – рассказал артист.

Но всем нашим знаменитостям с их сексуальным разнообразием еще очень далеко до шоумена Димы Коляденко!

"Это было в мерседесе – раз. Это было в самолете, в туалете – два. Это было в Неоплане, это двухэтажный автобус – три. Это было везде, вот правда. Это было везде. И все это было с моей любимой прекрасной девушкой", – рассказывает звезда.

Догадались, о ком это Коляденко? Секс чуть ли не во всех возможных видах транспорта у него был с бывшей гражданской женой – певицей Ириной Билык. "Я счастлив, что это было. Но это было очень круто, правда. Это было так прикольно. Это воспоминания на всю жизнь", – подытожил шоумен.

Каждый волен сам решать, где и когда экспериментировать со своей сексуальной жизнью. Главное, чтобы секс был защищенным и по обоюдному согласию.

Ранее стало известно, что британский актер Колин Ферт разводится с женой.

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