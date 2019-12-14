В самолете, поезде и авто: украинские звезды рассказали, где занимаются сексом
Откровения Светланы Тарабаровой, MamaRikа и других знаменитостей
Вам надоело заниматься этим исключительно в спальне? Вы давно хотите разнообразить свою интимную жизнь? К вашим услугам автомобили, поезда, самолеты и другие виды транспорта, в которых наши знаменитости занимались сексом!
Звезды украинского шоу-бизнеса рассказали, в каких необычных местах они занимались любовью со своими половинками эксклюзивно для программы "Зірковий шлях".
Начнем с самого популярного вида транспорта, секс в котором практикуют чаще всего, – автомобиля. Мама маленького Вани – рыжеволосая певица Светлана Тарабарова – вспомнила начало своих отношений с мужем Алексеем и их интимные эксперименты именно в собственном авто.
Завязала с экспериментами и другая певица – MamaRika. Но в свое время секс в машине практиковала постоянно. Поэтому называет его привычным делом для каждого, у кого есть чувство и страсть прямо здесь и сейчас!
Был секс в автомобиле и у актера и телеведущего Славы Соломки. Более того – прямо во время киносеанса!
Конечно, сексуальными утехами в припаркованном автомобиле уже трудно кого-то удивить. Другое дело, когда действо происходит на скорости.
Еще одним популярным видом транспорта, в котором чаще всего наши знаменитости занимаются любовью, являются поезда. Дизайнер Андре Тан, например, не скрывает своего опыта: "Да, это был поезд в Мюнхен. Было дело".
И если Андре Тан опустил подробности, то другой украинский дизайнер – Жан Грицфельдт – ничего постыдного в таких рассказах не видит.
Следующий вид транспорта в звездном рейтинге интима способен поднять в небо, как на крыльях!
Однако по мнению ведущего, ничего особенного в сексе в воздухе нет: "Ничего такого впечатляющего. Ну потому что это самолет, маленькая эта кабинка. Но поставили галочку. Сейчас например мы летаем много, но мы таким уже не занимаемся. Потому что мы более практично к этому подходим. Самолет – не самое лучшее место для занятий сексом".
А вот певец и музыкальный продюсер телеканала "Украина" Геннадий Витер свои интимные шалости в самолете до сих пор вспоминает с нескрываемым удовольствием.
Но всем нашим знаменитостям с их сексуальным разнообразием еще очень далеко до шоумена Димы Коляденко!
Догадались, о ком это Коляденко? Секс чуть ли не во всех возможных видах транспорта у него был с бывшей гражданской женой – певицей Ириной Билык. "Я счастлив, что это было. Но это было очень круто, правда. Это было так прикольно. Это воспоминания на всю жизнь", – подытожил шоумен.
Каждый волен сам решать, где и когда экспериментировать со своей сексуальной жизнью. Главное, чтобы секс был защищенным и по обоюдному согласию.
Ранее стало известно, что британский актер Колин Ферт разводится с женой.
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