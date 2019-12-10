В самолете погибшего рэпера Juice Wrld обнаружили наркотики

21-летний музыкант незадолго до смерти принял таблетки

21-летний рэпер Juice Wrld Фото: Getty Images

В частном самолете, на борту которого 8 декабря умер известный американский рэпер Juice Wrld (Джаред Энтони Хиггинс), нашли более 30 килограммов марихуаны.

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Как сообщает издание TMZ, во время обыска частного самолета, на котором 21-летний исполнитель прилетел в аэропорт Чикаго, обнаружили более 30 килограммов марихуаны. Кроме того, на борту был найден сироп от кашля с кодеином.

По словам очевидцев, Juice Wrld незадолго до смерти выпил несколько таблеток. Также стало известно, что Джаред часто принимал Percocet (опиоидный анальгетик – Ред.).

Отметим, что за свою карьеру Juice Wrld выпустил два микстейпа и два студийных альбома. Его дебютный диск 2018 года Goodbye & Good Riddance занял четвертое место в хит-параде США, а следующая пластинка Death Race for Love стала лидером чарта. На премии Billboard 2019 года рэпер был удостоен приза в номинации "Лучший новый артист".

Ранее сообщалось, что ранее в Лос-Анджелесе, США, застрелили известного рэпера Nipsey Hussle, номинированного на "Грэмми".

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