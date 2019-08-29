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В семье Дэвида и Виктории Бекхэм назрела серьезная проблема – СМИ

Футболист озадачен пристрастием Виктории к алкоголю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Виктория и Дэвид Бекхэм
Виктория и Дэвид Бекхэм
Фото: Getty Images

В семье звездных супругов Виктории и Дэвида Бекхэм, которые недавно отдыхали с Элтоном Джоном на яхте, сейчас сложный период. Именитый футболист умоляет свою жену-дизайнера покончить с алкогольным пристрастием.

Смотрите видео о том, как Виктория Бекхэм заплатила бешеные деньги за осуществление своей мечты:

Как сообщает журнал Star, бывшая участница Spice Girl злоупотребляет алкогольными напитками, в частности шампанским. Виктория любит выпить в ресторанах, и часто ее поведение смущает звездного супруга. Собеседник издания уверяет, что данный вопрос остро стоит в семье уже не первый год, и Дэвид неоднократно просил жену завязать с алкоголем.

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"Меньше всего ему хочется, чтобы подвыпившая Виктория вываливалась из ресторана или позорила его заплетающимся языком на важных деловых встречах", — рассказал инсайдер.

Бекхэм хочет, чтобы супруга сконцентрировалась на семейном бренде и вела здоровый образ жизни. Пресс-секретарь Виктории такие слухи опровергает, называя их чепухой. Также в СМИ не раз появлялась информация о том, что дизайнер на вечеринках жует кофейные зерна, чтобы наутро избежать похмелья. 

Напомним, 4 марта старшему сыну Виктории и Дэвида Бекхэм Бруклину исполнилось 20 лет. Звездные родители забавно поздравили Бруклина с днем рождения.

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