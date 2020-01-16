В семье Дуэйна "Скалы" Джонсона случилось горе

Умер отец голливудского актера

Актер Дуэйн Джонсон Фото: Getty Images

В семье американского актера Дуэйна "Скалы" Джонсона, который тайно женился на Гавайях, случилось горе. Звезда фильмов "Джуманджи: Зов джунглей" потерял отца.

Дуэйн Джонсон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года. Детали в сюжете:

Как сообщает издание People, на 75 году из жизни ушел профессиональный рестлер Рокки Джонсон. Стоит отметить, что у актера были очень близкие отношения с отцом. Но мужчина был достаточно строгим к будущей мировой звезде.

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"Он годами пинал меня с одной стороны спортзала в другую... Я ненавидел это, когда был ребенком, но благодарен за это как мужчина. Мне повезло, что я смог сделать это", – ранее вспоминал Дуэйн о строгом воспитании отца.

Голливудский актер пока никак не прокомментировал смерть близкого человека. Также пока не сообщается причина кончины профессионального рестрела.

Напомним, что ранее Дуэйн Джонсон показал фото со съемок продолжения "Джуманджи". А также сообщалось, что недавно актер стал очевидцем природного катаклизма, коснувшегося юга Калифорнии.

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