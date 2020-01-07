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В семье Наталки Карпы случилось горе

Из жизни ушел близкий для певицы человек

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:45
Наталка Карпа
Наталка Карпа
Фото: instagram.com/natalkakarpa

Певица и телеведущая Наталка Карпа, которая родила дочку 27 декабря, сообщила печальную новость – из жизни ушла ее 93-летняя бабушка.

Смотрите в сюжете, как прошел последний месяц звездной беременности Наталки Карпы:

О случившемся горе артистка рассказала на своей странице в Instagram и призналась, что бабушка была одной из самых близких для нее людей.

"Первую молитву мы изучили с ней. Первый опыт в бьюти сфере. Я не про косметику, а про элементарное правило правильного вытирания промокаючими движениями после умывания. Первое блюдо, которое приготовила по ее рецепту. До сих пор дома есть пожелтевший лист переписи рецепта, который рука не поднимается выбросить. Первая влюбленность и первые разочарования. Все она, не показывая вида, помогала в юной головке разложить по полочкам", – трогательно вспоминает Наталка о бабушке.

Со слов звезды, судьба бабушки была не самой простой – на ее глазах расстреляли маму, а братьев забрали на войну.

"На глазах расстреляли маму, почти всех братьев забрала война, а остальные семьи сбежали в далекую Гамерику, так и до конца жизни не видя друг друга, лишь скупыми известиями информировав о присутствии на этой планете. Но она не сдалась, не сломалась, не предала, не подвела... Мне больно, что не могу провести ее в последний путь, так хочется хотя бы на несколько минут, в родной Добромиль, где закрывая глаза проплывает беззаботное детство, юность, а также недавнее настоящее... Ты всегда будешь жить вот здесь... в моем сердце! Светлая память тебе, моя Наташенька!", – написала звезда.

Напомним, что Наталка Карпа Новый год встретила дома вместе с новорожденной девочкой, которой, кстати, уже дала имя.

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