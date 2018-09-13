В сеть попали видео нежных объятий Каменских и Потапа

Пару заметили вместе на дне рождении Кати Осадчей

Потап и Настя. Фото: Instagram

О том, что известный продюсер Потап (Алексей Потапенко) и певица Настя Каменских состоят в романтических отношениях ходят слухи уже давно. Недавно пару заметили якобы отдыхающими вместе. И Настя, и Потап публиковали яркие фото из солнечном Позиатно, Италии.

Теперь для поклонников знаменитого экс-дуэта появился еще один повод для обсуждений: Настю и Потапа заметили обнимающимися на вечеринке по случаю дня рождения украинской ведущей Кати Осадчей.

На видео можно заметить, как Потап нежно обнимает Каменских. Но после того, как артист увидел камеру, он быстро отстранился от Насти.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПТПNK (@pin_fangroup) 12 Сен 2018 в 2:41 PDT

Напомним, Настя Каменских дивила поклонников в Instagram интригующей фотографией на стадионе. Для фотосессии звезда надела белый спортивный костюм с капюшоном.

Ранее Настя Каменских удивила снимком в киевском кафе.Снимок артистки вызвал обсуждение в комментариях. Некоторые юзеры отметили, что Каменских "пьяная" и "без грима выглядит страшно".