В Сети опубликовали личное письмо принцессы Дианы, которое выставили на аукцион

Принцесса Уэльская написала его за год до развода с принцем Чарльзом

В Сети обнародовано личное письмо принцессы Дианы, которое она написала за год до развода с принцем Чарльзом. Лист с логотипом Кенсингтонского дворца, где мать принцев Уильяма и Гарри обращалась к своему другу, выставили на аукцион.

Напомним, что 1 июля 2020 года леди Ди могло исполниться 59 лет. В честь ее дня рождения Сегодня.Lifestyle писали о самых сокровенных тайнах принцессы Уэльской.

Так, в письме, написанном 27 июня 1991 года, Диана обращалась к своему другу Дадли Поплаку. Она поблагодарила его за подарок к ее дню рождения, а также размышляла о том, что ей принесет ближайшее десятилетие, сообщает Daily Mail.

Письмо принцессы Дианы

Фото: Daily Mail

"Любопытно, что принесет следующее десятилетие. За последние десять лет я многому научилась интересным образом! Большое спасибо, Дадли, за мои фотографии", – написала принцесса.

Письмо принцессы Дианы

Фото: Daily Mail

Письмо было написано на бумаге с печатью логотипа Кенсингтонского дворца. Известно, что на аукцион его решил выставить ушедший на пенсию коллекционер автографов и рукописей.

Принцесса Диана 4 раза пыталась покончить жизнь самоубийством. Подробности в сюжете:

Напомним, что 31 августа 1997 года принцесса Диана, супруга принца Чарльза и мать принца Уильяма и принца Гарри погибла в автокатастрофе в Париже. Ее внезапная смерть породила множество слухов, в том числе, что ДТП спланировали члены королевской семьи, ведь леди Ди откровенно делилась подробностями жизни королевской семьи.

Напомним, что недавно принц Уильям откровенно рассказал о смерти принцессы Дианы и страхе отцовства.

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