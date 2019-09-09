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Креативно! В сети показали, как выглядит приглашение на свадьбу Ксении Собчак

Влюбленные решили отправить гостям видео-визитку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:01
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

13 сентября состоится свадьба российской ведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Сами молодожены никаких официальных заявлений не делали, зато в близком к паре кругу уже успели рассекретить не только место проведения церемонии бракосочетания, но и раскрыли подробности праздничного банкета.

Более того, в канун свадьбы на YouTube-канале Starhit The Second был опубликован ролик, на котором запечатлено приглашение на свадьбу. Так, можно увидеть, что Ксения и Константин подошли к этому вопросу, максимально включив фантазию. Они сделали видео-открытку, заставку которой украшают рабочий и колхозница.

"К и К приглашают вас на семейное торжество по случаю своей свадьбы. Ждем вас 13 сентября в 18:30 в Bosco Cafe, что в Петровском пассаже. Одевайтесь со вкусом. Если вместо подарков молодым вы пожелаете перевести деньги в помощь старикам и животным, убедительная просьба не делать этого", — говорится в тексте.

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Сама Ксения Собчак снова подлила масла в огонь, опубликовав в Instagram-stories наброски, скорее всего, свадебного приглашения, где на бумаге нарисованы две буквы "К".

Скриншот из соцети

Отметим, что с бывшим мужем, актером Максимом Виторганом, Ксения Собчак осталась в дружеских отношениях. На днях мужчина даже встал на защиту ведущей от хейтеров, которые забросали ее негативными комментариями в социальной сети из-за выпуска ее документального фильма "День незнаний" к годовщине трагедии в Беслане.

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