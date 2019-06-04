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В сети появились архивные детские фото Анджелины Джоли с матерью

Голливудская актриса похожа на свою маму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00

Сегодня, 4 июня, голливудская актриса Анджелина Джоли отмечает день рождения – ей исполняется 44 года. Тем временем в сети появились ранее не опубликованные архивные кадры маленькой Анджелины Джоли с ее молодой мамой Маршелин Бертран, тоже актрисой. 

На редкостных детских фото Анджелине Джоли нет еще и года. У малышки короткие светлые волосы, а вот у ее мамы роскошные темные пряди. Часть фотографий сделана на фоне моря, другие кадры сняты в квартире.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

Отметим, внешность Анджелины Джоли заметно откорректирована, нос актрисы стал гораздо тоньше, а также очевидно удавление комков Биша. Однако это не остановило поклонников перед сравнением внешности Анджелины и ее молодой матери. Примечательно, что они так и не смогли определиться, кто из них красивее.

Напомним, недавно дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта исполнилось 13 лет. Знаменитая мама решила устроить необычный праздник Шайло и отправила дочь в "дом серийного убийцы".

Кроме того, появилась информация, что Анджелина Джоли составила завещание и вписала только одного ребенка.

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