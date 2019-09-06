Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Зеленские отмечают годовщину свадьбы: в сети появились архивные фото

Владимир и Елена Зеленские отмечают годовщину свадьбы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:25
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская сегодня отмечают 16-ю годовщину свадьбы – 6 сентября 2003 года пара связала себя узами брака. Отметим, ни Владимир, ни Елена пока не поздравляли друг друга в соцсетях, однако поклонники президентской четы не прошли мимо важного события.

Смотрите также видео: Владимир Зеленский с женой отправили сына в первый класс

Так, в сети появились архивные свадебные фото Владимира и Елены Зеленских. На них молодожены позируют в окружении своих родных и друзей. Владимир Зеленский женился в классическом сером костюме, а Елена, которая в 2003 году носила короткую стрижку, вышла замуж в белом платье с открытыми плечами.

На некоторых кадрах можно разглядеть Елену Кравец и супругу Александра Пикалова – Ирину, которая по сей день является лучшей подругой Елены Зеленской.

Свадьба Владимира и Елены Зеленских
Фото: instagram.com/mrszelenska.daily
Свадьба Владимира и Елены Зеленских
Фото: instagram.com/mrszelenska.daily
Свадьба Владимира и Елены Зеленских
Фото: instagram.com/mrszelenska.daily
Свадьба Владимира и Елены Зеленских
Фото: instagram.com/mrszelenska.daily
Свадьба Владимира и Елены Зеленских
Фото: instagram.com/mrszelenska.daily
Свадьба Владимира и Елены Зеленских
Фото: instagram.com/mrszelenska.daily
Свадьба Владимира и Елены Зеленских
Фото: instagram.com/mrszelenska.daily
Свадьба Владимира и Елены Зеленских
Фото: instagram.com/mrszelenska.daily
Свадьба Владимира и Елены Зеленских
Фото: instagram.com/mrszelenska.daily
Свадьба Владимира и Елены Зеленских
Фото: instagram.com/mrszelenska.daily
1/10

Отметим, до свадьбы Владимир и Елена Зеленские встречались в течение восьми лет. В браке у пары родилась дочь Александра (2004) и сын Кирилл (2013). Не так давно Владимир Зеленский опубликовал милые фото со своими детьми.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Настя Каменских поделилась подробностями подготовки к свадьбе с Потапом "Он все испортил": Лукашенко из-за Зеленского отказался от езды на велосипеде Сын Зеленского пошел в первый класс: Елена Зеленская прокомментировала событие Леди в красном: Елена Зеленская вышла в свет в платье-вышиванке
Владимир Зеленский Елена Зеленская свадьбы звезд
Реклама

Новости партнеров

Семь обязательных правил кошачьего меню
Семь обязательных правил кошачьего меню
Водная диета: худей быстро и дешево
Водная диета: худей быстро и дешево
15 минут - и домашняя сгущенка готова
15 минут - и домашняя сгущенка готова
Чому чоловікам подобаються старші жінки
Чому чоловікам подобаються старші жінки

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 6 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 20:00Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 10:15Техно

Facebook "слила" в сеть данные 400 миллионов пользователей

Вчера, 08:21Fun

Без гостей и угощений: пара показала "самое красивое свадебное фото"

Вчера, 08:01Шоу-бизнес

Не выдержала! Экс-жена обнародовала фото обнаженного Виктора Павлика

Вчера, 07:22Fun

Ветер неудачно поднял платье Иванки Трамп: смешные фото

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 5 сентября: все знаки зодиака

4 сентябряWellness

"Зважені та щасливі": победители седьмого сезона расстались

4 сентябряТехно

Facebook отказывается от лайков ради "психологического здоровья"

4 сентябряШоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева показала естественную красоту: фото

4 сентябряШоу-бизнес

"Никто не идеален": принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл

4 сентябряFun

После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад

4 сентябряТехно

USB-флешки нового поколения избавятся от главного недостатка

4 сентябряАфиша

Koktebel Jazz Festival 2019 в Киеве: расписание, дата проведения

4 сентябряFun

Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки

3 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

15 минут - и домашняя сгущенка готова
15 минут - и домашняя сгущенка готова
В Израиле открыли новый способ выявления раннего рака
В Израиле открыли новый способ выявления раннего рака
С чем едят авокадо бегуны, которые питаются правильно?
С чем едят авокадо бегуны, которые питаются правильно?
Устраиваем разгрузочный день на сезонных овощах: что нужно знать
Устраиваем разгрузочный день на сезонных овощах: что нужно знать
Настя Каменских ждет мальчика. Уже на 3-м месяце!
Настя Каменских ждет мальчика. Уже на 3-м месяце!
Кактусы в интерьере: топ-10 лучших композиций
Кактусы в интерьере: топ-10 лучших композиций
В сети показали все купальники Насти Каменских
В сети показали все купальники Насти Каменских
Настя и Потап не скрывают своих чувств даже в спортзале
Настя и Потап не скрывают своих чувств даже в спортзале