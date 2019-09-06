Зеленские отмечают годовщину свадьбы: в сети появились архивные фото

Владимир и Елена Зеленские отмечают годовщину свадьбы

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская сегодня отмечают 16-ю годовщину свадьбы – 6 сентября 2003 года пара связала себя узами брака. Отметим, ни Владимир, ни Елена пока не поздравляли друг друга в соцсетях, однако поклонники президентской четы не прошли мимо важного события.

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Так, в сети появились архивные свадебные фото Владимира и Елены Зеленских. На них молодожены позируют в окружении своих родных и друзей. Владимир Зеленский женился в классическом сером костюме, а Елена, которая в 2003 году носила короткую стрижку, вышла замуж в белом платье с открытыми плечами.

На некоторых кадрах можно разглядеть Елену Кравец и супругу Александра Пикалова – Ирину, которая по сей день является лучшей подругой Елены Зеленской.

Свадьба Владимира и Елены Зеленских Фото: instagram.com/mrszelenska.daily Свадьба Владимира и Елены Зеленских Фото: instagram.com/mrszelenska.daily Свадьба Владимира и Елены Зеленских Фото: instagram.com/mrszelenska.daily Свадьба Владимира и Елены Зеленских Фото: instagram.com/mrszelenska.daily Свадьба Владимира и Елены Зеленских Фото: instagram.com/mrszelenska.daily Свадьба Владимира и Елены Зеленских Фото: instagram.com/mrszelenska.daily Свадьба Владимира и Елены Зеленских Фото: instagram.com/mrszelenska.daily Свадьба Владимира и Елены Зеленских Фото: instagram.com/mrszelenska.daily Свадьба Владимира и Елены Зеленских Фото: instagram.com/mrszelenska.daily Свадьба Владимира и Елены Зеленских Фото: instagram.com/mrszelenska.daily 1/10

Отметим, до свадьбы Владимир и Елена Зеленские встречались в течение восьми лет. В браке у пары родилась дочь Александра (2004) и сын Кирилл (2013). Не так давно Владимир Зеленский опубликовал милые фото со своими детьми.

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