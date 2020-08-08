В Сети появились архивные фото Виктора Павлика с младшим сыном Павлом
7 августа стало известно о смерти 21-летнего Павла Павлика
В пятницу, 7 августа, стало известно, что сын украинского певца Виктора Павлика – Павел умер на 22-м году жизни. Парень два года боролся с онкологическим заболеванием, но в июне текущего года отказался от терапии.
Сегодня.Lifestyle писали, как Виктор Павлик отреагировал на смерть сына, а также о том, что звездные коллеги певца выразили слова соболезнования. Среди них были Александр Пономарев, Екатерина Бужинская, Гайтана, Алена Мозговая и другие.
В Сети появились фотографии Виктора Павлика и его бывшей жены Ларисы Созаевой, сделанные в первые дни жизни их общего сына Павла. Архивными снимками в своем Instagram-аккаунте поделилась Анжелика Рудницкая.
Своим фолловерам она показала молодых Виктора и Ларису, которые держат на руках новорожденного Павла. Кроме того, в публикации есть фото, где артист запечатлен вместе с двумя детьми от предыдущих браков.
"Первые дни жизни Павлика Павлика. Такие счастливые Лора Созаева и Виктор Павлик. И мы возле них счастливы", – написала Рудницкая в посте.
Она отметила, что Паша родился красивым, и что все еще до рождения знали, как родители его назовут. "Комочек счастья вырос и превратился в красавца. Но рак такой коварный", – добавила она.
Напомним, что о смерти сына рассказала его мать, третья жена Павлика Лариса Созаева. На своей странице в Facebook женщина опубликовала пост, в котором написала: "Забрал Господь моего ангела!". Лариса также опубликовала ролик с Павлом, где тот, будучи маленьким мальчиком, читает молитву.
Ранее сообщалось, что умерла известная украинская актриса, сыгравшая в сериале "Крепостная".
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