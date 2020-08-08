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В Сети появились архивные фото Виктора Павлика с младшим сыном Павлом

Сегодня, 18:10

7 августа стало известно о смерти 21-летнего Павла Павлика

В пятницу, 7 августа, стало известно, что сын украинского певца Виктора Павлика – Павел умер на 22-м году жизни. Парень два года боролся с онкологическим заболеванием, но в июне текущего года отказался от терапии.

Сегодня.Lifestyle писали, как Виктор Павлик отреагировал на смерть сына, а также о том, что звездные коллеги певца выразили слова соболезнования. Среди них были Александр Пономарев, Екатерина Бужинская, Гайтана, Алена Мозговая и другие.

В Сети появились фотографии Виктора Павлика и его бывшей жены Ларисы Созаевой, сделанные в первые дни жизни их общего сына Павла. Архивными снимками в своем Instagram-аккаунте поделилась Анжелика Рудницкая.

Виктор Павлик с младшим сыном Павлом и бывшей женой Лорой
Виктор Павлик с младшим сыном Павлом и бывшей женой Лорой
Фото: instagram.com/anzhelikarudnytska

Своим фолловерам она показала молодых Виктора и Ларису, которые держат на руках новорожденного Павла. Кроме того, в публикации есть фото, где артист запечатлен вместе с двумя детьми от предыдущих браков.

Молодой Виктор Павлик со своими детьми
Молодой Виктор Павлик со своими детьми
Фото: instagram.com/anzhelikarudnytska

"Первые дни жизни Павлика Павлика. Такие счастливые Лора Созаева и Виктор Павлик. И мы возле них счастливы", – написала Рудницкая в посте.

Она отметила, что Паша родился красивым, и что все еще до рождения знали, как родители его назовут. "Комочек счастья вырос и превратился в красавца. Но рак такой коварный", – добавила она.

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Напомним, что о смерти сына рассказала его мать, третья жена Павлика Лариса Созаева. На своей странице в Facebook женщина опубликовала пост, в котором написала: "Забрал Господь моего ангела!". Лариса также опубликовала ролик с Павлом, где тот, будучи маленьким мальчиком, читает молитву.

Ранее сообщалось, что умерла известная украинская актриса, сыгравшая в сериале "Крепостная".

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Источник: instagram.com/anzhelikarudnytska
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