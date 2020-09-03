В Сети появились редкие фото сына Тины Кароль Вениамина

Снимки были опубликованы на фан-странице Тины в Instagram

На фан-странице Тины Кароль в Instagram появились редкие кадры 11-летнего сына певицы – Вениамина.

На снимках мальчик увлеченно читает книгу. Два опубликованных фото поклонники артистки приурочили к началу учебного года.

Сын Тины Кароль Вениамин Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Мальчик уже давно живет и учится в Великобритании. В период жесткого карантина Кароль забирала сына в Украину. В Киеве он продолжал учиться по британской системе дистанционно. И хотя летом Тина еще не знала, как будет происходить обучение в школах Великобритании, сына она решила во что бы то ни стало отвезти обратно в Британию.

Сын Тины Кароль Вениамин Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

"Мы для себя решили, что несмотря на то, будет дистанционное обучение или нет, он все равно туда поедет. Потому что он соскучился, там его друзья, развлечения", – рассказывала артистка телеканалу "Украина".

Как Тина Кароль покорила Говерлу на карантине – смотрите видео:

Напомним, Тина Кароль сразила поклонников очередным эффектным образом. В первом эфире шоу "Танці з зірками-2020" певица появилась в облегающем макси платье со смелыми вырезами по бокам. Ранее Тина Кароль записала трек с известным американским рэпером.

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