В Сети появились редкие кадры младшей дочери Анны Седоковой: как сейчас выглядит девочка

Моника все больше становится похожей на звездную маму

В Сети появились кадры младшей дочери известной певицы и экс-солистки группы "ВИА Гра" Анна Седоковой Моники. Видео с девочкой в своем TikTok разместила старшая дочь Анны Алина, сообщает Telegram-канал "Только никому". Отметим, что самой певице публиковать какие-либо фото или видео с младшей дочерью запрещено судом.

"Младшую дочку Анны Седоковой – Монику – в соцсетях можно увидеть максимум раз-два в год (напомним, родителям по решению суда запрещено выкладывать снимки девочки в Сеть). Хорошо, когда есть старшая сестра-тиктокер! А то бы и не узнали, в какую красотку вырастает Моника, она прямо становится копией мамы", – говорится в сообщении канала.

Скриншот: Telegram- канал "Только никому"

Отметим, что Моника – дочь Анны от ее второго брака с бизнесменом Максимом Чернявским. После их развода, по решению суда опеку над девочкой получил отец. Моника родилась в США и проживает там с Чернявским и по сей день. До карантина Анна нередко летала в Штаты, чтобы увидеться с дочкой. Отметим, что за опеку над Моникой она долгое время боролась в суде.

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Напомним, Анна Седокова в третий раз выходит замуж.

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